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POLİTİKA

AK Parti'li Fatih Şahin: 2021 yılı Ankara’da büyükşehir belediyeciliği açısından kayıp bir yıl oldu maalesef

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "2021 yılı Ankara’da büyükşehir belediyeciliği açısından kayıp bir yıl oldu maalesef" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Fatih Şahin: 2021 yılı Ankara’da büyükşehir belediyeciliği açısından kayıp bir yıl oldu maalesef
Fatih Şahin

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Twitter hesabından bir video mesaj yayınlayarak, "2021 yılı Ankara’da büyükşehir belediyeciliği açısından kayıp bir yıl oldu maalesef. Tıpkı 2019 ve 2020 yılları gibi" dedi.

Şahin mesajında, "CHP'li Mansur Yavaş belediye başkanlığında üçüncü yılını doldurmak üzere. Üç yılda Ankara'mıza kazandırdığı tek bir eser yok. Seçim döneminde verdiği sözlerin hiçbirisini tutmadı. Ankara'ya tek bir çivi dahi çakmadı. Ankara'nın gençleri için, kadınları için, esnafı, çiftçisi, memuru için tek bir adım atmadı. Bu süre zarfında merkezi hükümet Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütün paralarını bittamam ödedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu Büyükşehir Belediye Meclisi, CHP'li Mansur Yavaş'ın büyük kaynak taleplerine "evet" dedi. Yani CHP'li Mansur Yavaş'ın önünde hizmet için hiçbir engel yok, ama o bütün bu kaynakları çarçur etti" " ifadelerini kullandı.

Şahin, "Yol yok, su yok, park yok, kütüphane yok, yüzme havuzu yok, spor merkezi yok, kreş yok. Bir karış metro, tek bir salıncak yok. Kısacası hizmet yok, eser yok, huzur yok. Peki ne var, trafik var, vurgun var, soygun var. Şeffaflık vadederek geldi ama ihalelerin yüzde 67'sini kapalı kapılar ardında yandaşlarına dağıttı. CHP'li Yavaş'ın Ankara'nın parasının etkili kullandığı tek bir alan var, o da kendi reklamı. İkbal düşkünü CHP'li Mansur Yavaş, Ankara'nın parasını, Ankara için değil, kendi reklamı için harcıyor. Çünkü aklı Ankara'da değil, aklı başka yerlerde. Seçim döneminde katılımcılıktan, hoşgörüden bahsediyordu. Koltuğa oturunca kaba, dobran, tahammülsüz, çirkin yüzü ortaya çıktı" diye konuştu.

Şahin, "Bir önceki seçimin üzerinden 32 ay geçti, kaldı 28 ay. CHP'li Mansur Yavaş için geri sayım başladı. Çoğu gitti azı kaldı. Yolcudur Mansur, ahvali kısaca budur" şeklinde konuştu.

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