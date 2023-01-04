AK Partili Göksu İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi: Bu kadarına pes

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen terör soruşturması tartışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun belgeleri açıklaması sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer almış kişiler için "Ot biçiyor, çapa yapıyor" ifadelerini kullandı.

'YALANA VE İFTİRAYA SARILDI'

Sosyal medya hesabından İmamoğlu'na tepki gösteren AK Partili Göksu, "İBB Başkanı her zaman olduğu gibi bugün de yalana ve iftiraya sarıldı, “2017 - 2018 yıllarında İBB’ye 30 bin kişi işe alındı” dedi. 2017’de çıkan “taşeron yasası” ile ‘İBB’deki taşeron işçilerin’ kadroya geçirilmesini ‘yeni işe alım’ gibi gösterdi. Bu kadarına da pes doğrusu!" dedi.

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu adını kaldırım taşına yazdırdı