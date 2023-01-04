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POLİTİKA

AK Partili Göksu İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi: Bu kadarına pes

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında 2017-2018 yıllarında 30 bin kişinin işe alındığını söyledi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu sosyal medya hesabından İmamoğlu'na tepki göstererek, "Taşeron yasasından kadroya geçenleri yeni alım gibi gösteriyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Göksu İmamoğlunun açıklamalarına tepki gösterdi: Bu kadarına pes
İBB AK Parti Grup Başkanvekili İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen terör soruşturması tartışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun belgeleri açıklaması sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer almış kişiler için "Ot biçiyor, çapa yapıyor" ifadelerini kullandı.

'YALANA VE İFTİRAYA SARILDI'

Sosyal medya hesabından İmamoğlu'na tepki gösteren AK Partili Göksu, "İBB Başkanı her zaman olduğu gibi bugün de yalana ve iftiraya sarıldı, “2017 - 2018 yıllarında İBB’ye 30 bin kişi işe alındı” dedi. 2017’de çıkan “taşeron yasası” ile ‘İBB’deki taşeron işçilerin’ kadroya geçirilmesini ‘yeni işe alım’ gibi gösterdi. Bu kadarına da pes doğrusu!" dedi.

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