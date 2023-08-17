AK Partili Hamza Dağ: Diri kadrolara sahip olduğumuzu tekrar ortaya koyacağız

Dağ, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de 'Aydınlığa açık karanlığa kapalı' diyerek siyasi arenadaki yerini aldığını belirterek, "Siyasi, sosyolojik, ekonomik istikrarsızlık ve kaosun hakim olduğu bir dönemde milletin yegane umudu olan partimiz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 'Artık bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünü verdi. Hamdolsun 21 yıl sonra da Türkiye'de hiçbir şey artık eskisi gibi olmadı. Nice badireler, zaferler ve hizmetleri geride bıraktığımız 22 yıl boyunca milletimizin her derdine dokunma başarısı gösterdik. Bu başarının sağlanmasında on binlerce isimsiz kahraman ve büyük AK Parti ailesinin nice fertleri sorumluluk almıştır, alıyor, almaya da devam edecek" diye konuştu.

Bakanlar, partililer, eski Meclis başkanları, kurucu üyelerin katılımıyla 24 Ağustos saat 17.00'de AK Parti'nin kuruluş yıldönümü programının düzenleneceğini kaydeden Dağ, "22'nci yılın ana sloganı, 'AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında' olacaktır. Bu slogan ile AK Parti'nin birilerinin iddia ettiği gibi yorgun bir parti olmadığı, sürekli yenilenen taze bir kurumsal karaktere ve diri kadrolara sahip olduğunu tekraren ortaya koymuş olacağız. 2023 seçimlerinde malumunuz olduğu üzere temamızı, doğru ve doğruluk üzerine tesis etmiştik. Bu noktada 'Doğru zaman, doğru adam', 'Doğru adamla yola devam', 'Doğru adımlarla yola devam', 'Doğrusu AK Parti', 'Doğrusu Cumhur İttifakı' gibi mottolar kullanmıştık. 24 Ağustos'ta da bu anlayışın devamı olarak hem doğruyu ve doğruluğu hem de henüz ve hep kavramlarını içeren bir motto belirlemiş olduk. Programımızda fidan ve orman teması kullanılacaktır. Tüm davetlilere inşallah birer tane fidan hediye edilecektir. Bu fidan hem her daim doğaya ve çevreye sunduğumuz katkının bir sembolüdür hem de umudu ve bereketi ifade eden bir mahiyet taşımaktadır" ifadelerini kullandı.