AK Parti’li Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu su içer gibi yalan söylüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Beyaz TV'de katıldığı “Akılda Kalsın” programında yaptığı açıklamalarda muhalefete yüklendi.

Kovid-19 salgınının ardından artmaya başlayan fiyatlarla ilgili olarak Türkiye’nin aldığı önlemleri anlatan Dağ, ekonomik olarak daha rahat nefes alacaklarını belirterek, “Dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek için çalışmalarımız olacak. Yarınımız bugünden çok daha refahlı olacak" dedi.

Stokçuluk meselesine ilişkin görüşlerini aktaran Dağ, stokçulukla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini savunarak, “Bu devlet görevi olduğu kadar ahlaki bir mesele. Bu meseleyi daha çok ön plana koymak lazım. Ceza yaptırımı mutlaka olur ama toplumun kültürü bu olmalı. Yapmanız gereken iş; stokla fahiş fiyatla değil, helal para kazanmak." diye konuştu.

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GÜNDEM Ticaret Bakanlığı: Katar iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Muhalefetin olumsuzlardan beslendiğine dikkati çeken Dağ, “20 senedir muhalefet sadece olumsuzlukları söylüyor, hiçbir şey yapmıyor vatandaş da bunu görüyor. Vatandaşımız her şeyi görüyor. Anadolu irfanının gördüğü şey bu... Nerede siyaset yaparsanız yapın, sadece olumsuzlukla muhalefet yaparsanız ya da vatandaşı anlamadan sadece farklı şeyler ortaya koyarsanız vatandaş bunu görür. Bir mesele var ve biz çözmek için mücadele ediyoruz. Birçok krizi aynı anda yaşayan bir dünyada biz ne yapabiliriz ona bakıyoruz" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN KATAR SÖZLERİ

Programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son grup toplantısında, “Ya Allah aşkına şu Katar aşkından vazgeçin kardeşim ya… İki ay içinde 2,5 milyon küçükbaş hayvanı uçaklarla ihraç ettiler. 2,5 milyon Katar'a gönderdiniz, 'ucuz et yesinler' diye. Bize gelince yüzde 48 ete zam yaptılar. Katar aşkından yüzde 48…" yaptığı konuşmanın hatırlatılması üzerine Dağ, yalan söylemenin muhalefetin bir mizacı haline geldiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

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KILIÇDAROĞLU SU İÇER GİBİ YALAN SÖYLÜYOR

"Ana muhalefetin genel başkanı olsam, Türkiye’deki küçükbaş hayvan varlığına bakarım. Türkiye’de küçükbaş hayvan varlığı ne kadar? İki buçuk milyon hayvan ne kadar seferde uçaklarla gider? 4 ayda bu hayvanlar gönderilir mi? Nereden baksanız bu sayı akla, mantığa hiç uymuyor. Kemal Kılıçdaroğlu, su içer gibi, yemek yer gibi yalan söylüyor. Artık yalan onun doğal hali olmuş vaziyette. Bu yalanları defalarca yüzüne söylenmiş olduğu halde bir kızarma da yok yüzünde. Muhalefete bakarız, onlar ne söylüyor takip ederiz. Ama bu tarz şeyleri görünce takibi bırakıyoruz. Esaslı yalanlarını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu, 'AK Partili 100 milletvekili, Bylock'cu' dedi. Unutmuyoruz, ispatlayacaktı. Birçok yalan söyledi ama özür gelmedi. Genel bir parti politikası halinde yalanı söyleyelim, doğru söylerlerse biz bir yalan daha söyleyelim diyorlar... Kurumlarımız da vatandaşımız da gerçekleri ortaya çıkıyor. CHP Genel Başkanı neredeyse her gün yeni bir yalan ortaya koyuyor. En son yalan da bu. Bakalım bu salı, grup toplantısında ne yalan söyleyecek. Hep beraber görürüz."

İZMİR VE İSTANBUL’DA KESİLEN AĞAÇLAR

İzmir’de Kültürpark’ta kesilen palmiye ağaçlarıyla ilgili olarak da konuşan Dağ, Gezi Parkı’ndaki eylemlerin ne olduğunu bugünlerde çok daha iyi gördüklerini, meselenin 3-5 ağaç meselesi olmadığını bildiklerini anımsatarak, birçok kesimin ağaç konusunda samimi olmadığını söyledi.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Beşiktaş’taki 112 çınar ağacı ile Zeytinburburnu’nda kestiği ağaçları da hatırlatan Dağ, "Zeytinle ilgili konuşan sanatçılardan bir tanesi bir kelime etti mi bunun için? 3 yılda 1900 tane palmiye kesildi İzmir'de, son olarak 72'si Kültürpark'ta. Gerekçe; ağaçlar hastalandı. Tedavisi var. Bize yeşili doğayı bir üstünlük meselesi olarak anlatmaya kalkışmasınlar biz kıymetini kendi kültürümüzde biliriz. Yarın kıyamet kopacaksa elindeki fidanı dik diyen ümmetin temsilcileri olarak hassasiyet taşıyoruz. CHP'lilerin yaptıkları bu konudaki yanlışlara çokça örnek verebiliriz. Bursa'da, Çanakkale'de, Milas'ta... En kötü eylemleri ortaya koyanlar, eylemleri gözükmesin diye en çok bağıranlar. Kendi yaptıkları edepsizliği kapatmaya çalışıyorlar. Biz gerçekten yeşilin daha da artması için çalışıyoruz. AK Parti döneminde 5,5 milyar fidan dikildi. Refah seviyesi artması için hem yeşili artırmalı, ticareti geliştirmeliyiz. İkisinden birinden vazgeçmek mümkün değil. Birileri kendi siyasal düşüncelerine göre bunu kim yaptı üzerinden siyaset yürütüyor" ifadelerini kullandı.

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"BUCA METROSU SÜRECİNİ TÜRKİYE DE BİLMELİ"

"Buca Metrosu sürecinde ne olduğunu İzmir kamuoyu biliyor, Türkiye de bilmeli” diyen AK Parti İzmir Milletvekili Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ricası üzerine Buca Metrosu’nu yatırım programına alındığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: