AK Partili Hamza Dağ: Milletimiz beş yıllık bir icazeti değil 20 yıllık bir dönemi uygun gördü

“Gelin hizmette yarışalım” dediklerinde muhalefetin yarışamayacağını bildiklerinden dolayı konuyu hep başka yerlere çektiklerini söyleyerek, “Bu bazen laiklik oldu, bazen cumhuriyet oldu, bazen kurucu değerler ifade edildi. Dolayısıyla ‘gelin hizmeti tartışalım’ dediğimizde başka bir yere işi dönüştürmeye çalıştılar. Millet de bunu bugüne kadar hiç dikkate almadı. Hamdolsun hep yanımızda oldu. Geriye dönüp baktığımızda eserler var, ciddi bir mücadele var. Ciddi bir kapışma var aslında. Bir siyasi mücadelenin daha ötesinde ciddi çaba ve uğraş var. Bir taraftan hizmet ve eser yapalım derken, aslında bugünden geriye baktığımızda yaşadıklarımız bize çok farklı şeyler anlatıyor. Çok da eskiye gitmeden parti kapatma davası 2008, referandum süreci 2010, önce Gezi, sonra 17-25 Aralık var. Ardından 15 Temmuz 2016, esasında birçok şeyi yaparken ekonomide önemli başarılar elde ederken, sosyal devlet anlayışında devleti milletle barıştırırken, Anayasa’da çok önemli değişiklikler yaparken, dış politikada artık takip eden değil takip edilen bir ülke haline gelmişken içeride de birçok badire. Bunları birçoğu tartışma gerektiren hususlar”