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AK Partili Hamza Dağ: Milletimiz beş yıllık bir icazeti değil 20 yıllık bir dönemi uygun gördü

'AK Parti 22 Yaşında' panelinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Ben, 2023 seçimlerine biraz farklı anlam veriyorum. 5 yıllık bir iktidar icazeti değil, önümüzde 20 yıllık bir dönem daha milletimiz tarafından bize uygun görüldü” dedi.

17:36 . 6/10/2023 Cuma
AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Dağ, Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen "AK Parti 22 Yaşında" panelinde konuştu.


AK Parti'nin 22. yılını Ağustos'ta kutladıklarını anımsatan Dağ, parti açısından uzun bir dönemin geride bırakıldığını ve bu sürecin konuşulması gerektiğini belirtti.



“Gelin hizmette yarışalım”

Dağ, panelin açılış konuşmasında,
“Gelin hizmette yarışalım” dediklerinde muhalefetin yarışamayacağını bildiklerinden dolayı konuyu hep başka yerlere çektiklerini söyleyerek, “Bu bazen laiklik oldu, bazen cumhuriyet oldu, bazen kurucu değerler ifade edildi. Dolayısıyla ‘gelin hizmeti tartışalım’ dediğimizde başka bir yere işi dönüştürmeye çalıştılar. Millet de bunu bugüne kadar hiç dikkate almadı. Hamdolsun hep yanımızda oldu. Geriye dönüp baktığımızda eserler var, ciddi bir mücadele var. Ciddi bir kapışma var aslında. Bir siyasi mücadelenin daha ötesinde ciddi çaba ve uğraş var. Bir taraftan hizmet ve eser yapalım derken, aslında bugünden geriye baktığımızda yaşadıklarımız bize çok farklı şeyler anlatıyor. Çok da eskiye gitmeden parti kapatma davası 2008, referandum süreci 2010, önce Gezi, sonra 17-25 Aralık var. Ardından 15 Temmuz 2016, esasında birçok şeyi yaparken ekonomide önemli başarılar elde ederken, sosyal devlet anlayışında devleti milletle barıştırırken, Anayasa’da çok önemli değişiklikler yaparken, dış politikada artık takip eden değil takip edilen bir ülke haline gelmişken içeride de birçok badire. Bunları birçoğu tartışma gerektiren hususlar”
diye konuştu.

Son 3 yıllık süreci ele alan Dağ,
“Hem küresel çaptaki krizler hem pandemi hem Rusya-Ukrayna savaşı hem asrın felaketi denilen deprem ciddi anlamda birer mücadele oldu. 2023 seçimleri de hemen ardından geldi. Önümüzde ilk 5 yıl, daha sonra da önümüzdeki uzun yılların kapısının aralanması meydana geldi. Ben, 2023 seçimlerine biraz farklı anlam veriyorum. 5 yıllık bir iktidar icazeti değil, önümüzde 20 yıllık bir dönem daha milletimiz tarafından bize uygun görüldü. Bu 5 yıllık bir hedef değil, siz 20 yıllık bir vizyon koyun ve kendinizi, kadrolarınızı buna göre yapın. Onun için 2023’te cumhuriyetin 2. yüzyılına Türkiye Yüzyılı dedik. Türkiye Yüzyılı başlıyor”
dedi.

Dağ, 22 yılı kapsayan zaman diliminde AK Parti'nin muazzam bir başarı öyküsünü geride bıraktığını ve partisinin yaptıklarıyla milletin partisi haline geldiğini söyledi.

Dağ, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak milletin olumsuzlukla ittifak yapacak hali yok. Geride kalan 18 seçim var ve bu seçimler bir şey gösteriyor. Siyasi partilerin karnesi seçimlerdir. Bu seçimleri pekiyiyle geçmiş bir lider Recep Tayyip Erdoğan ve partisi var"

Kurulduğu günden bu yana AK Parti'nin bir hizmet partisi olduğunu vurgulayan Dağ
, "1982 Anayasası'nda çok değişiklik yaptık ve bu değişikliklerden sonra dahi gerçekten birbiriyle uyumsuz olan bazı hususlar ortaya çıkıyor. Bu konuda da hiçbir bir dikte durumu olmadan, 'Siyasi partilere gelin, konuşalım, tartışalım ve Türkiye Yüzyılı'nı, Türkiye Anayasası ile taçlandıralım' Diyoruz"
değerlendirmesini yaptı.

Seçimlerdeki başarılarının tarihe not düşülmesi gerektiğini kaydeden Dağ,
"Yaptığımız işlerde hep bir bahane bulmaya hazırlar. Hep bir bahane buldular. Ama ortada özellikle seçimden sonra herkes aynı şeyi söylemeye başladı muazzam bir başarı var"
diye konuştu.

Panel, diğer konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.


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#AK Parti
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