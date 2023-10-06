AK Partili Hamza Dağ: Milletimiz beş yıllık bir icazeti değil 20 yıllık bir dönemi uygun gördü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
Dağ, Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen "AK Parti 22 Yaşında" panelinde konuştu.
AK Parti'nin 22. yılını Ağustos'ta kutladıklarını anımsatan Dağ, parti açısından uzun bir dönemin geride bırakıldığını ve bu sürecin konuşulması gerektiğini belirtti.
“Gelin hizmette yarışalım”
Dağ, 22 yılı kapsayan zaman diliminde AK Parti'nin muazzam bir başarı öyküsünü geride bıraktığını ve partisinin yaptıklarıyla milletin partisi haline geldiğini söyledi.
Dağ, şöyle devam etti:
Panel, diğer konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.