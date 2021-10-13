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POLİTİKA

AK Partili Hamza Dağ'dan 'siyasi cinayetler olacak' iddialarına tepki: Kılıçdaroğlu yalancı ve dedikoducudur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" iddiasını geçmişte de ortaya attığını belirterek, "Şimdi bir ana muhalefet partisi bir şey söylerken bunun arkasında durması lazım. Bunu yapmadığınız zaman dedikoducu olursunuz, yalancı olursunuz. Bir CHP Başkanına dedikoduculuk ve yalancılık yakışmaz. Kemal Kılıçdaroğlu dedikoducu ve yalancıdır. Buradan bu çıkar" ifadelerini kullandı.

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AK Partili Hamza Dağdan siyasi cinayetler olacak iddialarına tepki: Kılıçdaroğlu yalancı ve dedikoducudur
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Dağ, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" iddiası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dağ, "Biraz hafızlarımız tazeleyecek olursak 2007 seçimleri gergin bir atmosferde yapıldı ama bu gerginliğin sebebi AK Parti değildi. 367 krizini ortaya çıkartanlardı. 2014 seçimleri yalanların, bir takım telefon konuşmalarının meydanlarda dinletildiği, bir nevi yargı ve Emniyet yoluyla iktidarın devrilmeye çalışıldığı bir süreçte gidilen bir seçimdi. Gergin atmosfer boyutuyla baktığımızda bunu çıkartan hiçbir zaman AK Parti olmadı. Kılıçdaroğlu şimdiden gergin bir ortamda seçime gitmek istiyor ki böyle bir çıkış yaptı." dedi.

"15 Temmuz'dan önce de aynısını yapmıştı"

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminden önce de benzer iddiaları ortaya attığını belirten Dağ, "Mesela Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'un baş aktörlerinden kabul edilen Adil Öksüz'ün MİT elemanı olduğunu iddia etti ama gerisini getirmedi. AK Parti'de 120 milletvekili ByLock'çu dedi gerisini getirmedi. Şimdi bir ana muhalefet partisi bir şey söylerken bunun arkasında durması lazım. Bunu yapmadığınız zaman dedikoducu olursunuz, yalancı olursunuz. Bir CHP Başkanına dedikoduculuk ve yalancılık yakışmaz. Kemal Kılıçdaroğlu dedikoducu ve yalancıdır. Buradan bu çıkar" ifadelerini kullandı.

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