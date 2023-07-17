AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer’e kentsel dönüşüm çağrısı: Yardımcı olmaya hazırız

"Burada hırsızlığı ortaya çıkaranların cezalandırılması gibi bir garabet söz konusudur. Buradan çok net bir şekilde ifade ediyorum, bu iş, sizin sessizliğe bürünerek, 'Bunlar asparagastır' diyerek, üzerini kapatabileceğiniz bir iş değildir. Eğer akıl hocalarınızın yönlendirmeleri sonrasında ciddi bir skandalla karşı karşıya kaldıysanız ve kendinizi çaresiz hissediyorsanız, biz yardımcı olmaya hazırız. Bu yardım sizin siyasi müttefikleriniz, iş ortaklarınız ya da akıl hocalarınız için değil. Bu işe gönül ve emek vermiş, umut bağlamış yüzlerce insanımızın hatırınadır."