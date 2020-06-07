AK Partili Kabahasanoğlu'ndan İmamoğlu'na: İBB Başkanı işbilmezliğini ve eksikliğini örtmeye çalışıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Riva Projesi'nde Beykoz Belediyesi'nin yer almasını 'bölücülük' olarak nitelemesi sert tepkiyle karşılandı. 16 Eylül 2014 tarihinde Devlet Su İşleri (DSİ) ve Beykoz Belediyesi arasında bir protokol imzalandığı, protokole göre DSİ'nin, Riva Deresi ile ilgili taşkına ve çevre düzenlemesine yönelik ıslah projesi hazırlama yetkisinin Beykoz Belediyesi'ne devrettiği belirtildi.

İmamoğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösteren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu şu ifadelerin kullandı:

İBB Başkanı; Riva Deresi Projesi'nde Beykoz Belediyemizin anılmasını 'bölücülük' şeklinde nitelendirmiştir. Belediyemizin anılması DSİ ile yapılan protokol gereğidir. İBB Başkanı işbilmezliğini ve eksikliğini örtmeye çalışmış, maksadını aşmıştır.

Sadullah Kabahasanoğlu

Sadullah Kabahasanoğlu, Riva Deresi'ne akan atıksuların toplanması, arıtılması ve yönetimi İSKİ ve İBB'nin olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun, '11 yılda yapmadıklarını 11 ayda benden istiyorlar' diyerek insanları aldatmaya çalıştığını dile getirerek, "Hiç kimse Ekrem İmamoğlu'na 'Neden yapmadın?' diye sormamaktadır. 'Neden İSKİ atıksuları dereye akıtıyor?' diye sorulmakta ve 'Gel gereğini yapalım' denilmektedir."

Sadullah Kabahasanoğlu devamında şunları kaydetti: "Riva Deresi'nin taşkınlarla mücadele, çevresinin güzelleştirilmesi ve ıslah çalışmaları DSİ; Riva Deresi'ne akan atıksuların toplanması, arıtılması ve yönetimi İSKİ ve İBB; dere çevresindeki ilgili faaliyetlerin denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uhdesindedir."

"DSİ ile Beykoz Belediyemiz arasında yapılan protokol ile Riva Deresi ile ilgili proje yapma yetkisi Beykoz Belediyemize devredilmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir. Projenin hayata geçebilmesi için öncelikle dereye akan atık suların kontrol altına alınması gerekmediği için ve son 2 aydır derenin aşırı kirlenmesi dolayısıyla İBB'ye çalışmalara başlayalım çağrısında bulunduk. İBB'den 'Bizim sorumluluğumuz yok' anlamında açıklama yapıldı.

İSKİ'nin işlettiği Paşaköy ve Koçullu Atıksu Arıtma Tesislerinden atık suların bypass hattı üzerinden dereye akıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine yapılan denetimler sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince İSKİ'ye toplamda 700 bin liranın üzerinde idari yaptırım uygulamıştır.

REKLAM

İBB Başkanı işbilmezliğini ve eksikliğini örtmeye çalışmış, maksadını aşmıştır

Bütün bu süreçler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum 1994'te Haliç'in tertemiz yapıldığı gibi.. Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman Bakanlıkları ile birlikte Beykoz Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla gerekli çalışmaların yapılacağını açıkladı. Bugün Riva Deresini gezen İBB Başkanı, Beykoz Belediyemizin anılmasını 'bölücülük' şeklinde nitelendirmiştir. Belediyemizin anılması DSİ ile yapılan protokol gereğidir. İBB Başkanı işbilmezliğini ve eksikliğini örtmeye çalışmış, maksadını aşmıştır.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, '11 yılda hiçbir şey yapılmadı' diyerek kendini inkar etmiştir. Riva Deresi üzerinde iki tane atıksu arıtma tesisi kendisine teslim edilmiş, Paşaköy AAT için özel çalışma hazırlamış ve özelliklerinden övgüyle bahsetmiştir.

İBB Başkanı '11 yılda yapmadıklarını 11 ayda benden istiyorlar' diyerek insanları aldatmaya çalışmıştır. Çünkü hiç kimse Ekrem İmamoğlu'na 'Neden yapmadın?' diye sormamaktadır. 'Neden İSKİ atıksuları dereye akıtıyor?' diye sorulmakta ve 'Gel gereğini yapalım' denilmektedir.

İlk icraatı 'Temel Atmama Töreni' olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Riva Deresi ilk gündeme geldiği günden bugüne süreci yönetemediğinin faturasını sorumluluktan kaçarak ve sürekli başkalarını suçlayarak ödemeyeceğini zannediyor. Milletimiz her şeyi hakkıyla görüyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ne gerekiyorsa yapılacak. Riva Deresi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Beykoz Belediyemizin ortak çalışmasıyla hak ettiği noktaya gelecektir."

REKLAM