AK Partili kadınlardan Albayrak’a ziyaret

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İstanbul teşkilat üyeleriyle birlikte Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Yeni Şafak ve tvnet’te servisleri gezen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’i, Albayrak Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat ve Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca ağırladı.

PROJELERİNİ ANLATTI

MKYK üyeleri ve İstanbul teşkilatıyla beraber yürüttükleri projeleri anlatan Keşir, Yeni Şafak ve tvnet’in yayınları hakkında bilgi aldı. Ketebe Yayınevi’nin kitaplarını da inceleyen Keşir, Albayrak Grubu’nun diğer birimlerini de gezdi.

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