AK Parti'li Karaaslan: Türkiye Yüzyılı sürdürülebilirliğin ve verimliliğin yüzyılı olacak

'KADINLARIN ROLÜ ÇEVRE KONUSUNDA DA ÇOK BÜYÜKTÜR'

Covid-19'dan sonra dünyanın bir başka küresel tehdit olan iklim krizi ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Karaaslan, "Ne yazık ki iklim krizinin bir aşısı yok. Belki de hayatımızda yapacağımız değişikliklerle, değiştireceğimiz alışkanlıklarımızla ve çevre merkezi düşünme yeteneğimizi arttırarak belki de her birimiz birer aşı olabiliriz. Bu vesileyle dünyayı iyileştirebiliriz. Uluslararası topluma, ülkelere ve tek tek bireylere bu konuda çok önemli görevler düşmektedir. Aileyi oluşturan, topluma yön veren ve aslında toplumun temel unsuru olan kadınların rolü de her meselede olduğu gibi çevre konusunda da çok büyüktür. Kadınların öncülüğü ve lokomotif gücüyle başlayan her işin başarıyla sonuçlanacağına, her projenin hak ettiği seviyeye ulaşacağına gönülden inanıyorum" dedi.