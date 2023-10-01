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AK Partili Kilerci: Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir

İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye’nin Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan çirkin saldırıya tepkiler çığ gibi büyürken aşağılık provokasyona bir tepki de AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'den geldi. Kilerci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan saldırıyı kınayarak, “Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir” dedi.

10:09 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Partili Kilerci'den İsveç'e tepki

AK Partili Kilerci'den İsveç'e tepki

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye’nin Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan saldırıyı kınayarak, “Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir” dedi.

Kilerci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç’in başkenti Stockholm’de Büyükelçiliğimizin yakınında Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan çirkin saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Dünyanın 5’ten büyük olduğunu tüm dünyaya haykıran, daha adil bir dünya için durmadan çalışan, inandığını söyleyen, söylediğini yapan liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgimizdir. "dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#İsveç
#Cumhurbaşkanı
#saldırı
#provokasyon
40 dakika önce
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