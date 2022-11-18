AK Partili Kurtulmuş: Rusya Ukrayna savaşının daha da uzamasını isteyenler var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CNN TÜRK canlı yayınında Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

AK Partili Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanımızın her iki liderin ülkeleriyle konuştuğunu biliyoruz. Belli konularda mesafe alındı son noktaya geliniyordu sonra birden savaşın hızlandığın görüyoruz. Füze kriziyle birlikte nasıl ani şekilde kontrol dışına çıkabileceği görülmüş oldu. Bu savaş Rusya ile Ukrayna arasında değil bu, Rusya ile Batı arasındaki bir savaş. ABD ve Avrupa'daki bazı ülkeler Ukrayna'yı destekleyerek bu savaşın uzamasıyla ilgili bir süreci başlatıyorlar. Bizim istediğimiz bu savaşın sonlanması. Birileri savaşı bitirmemek için çabalıyor. ABD savaşın uzamasını menfaati olarak görüyor.

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Türkiye'nin barış için samimi adımları sürüyor. Bu süreçte gördük ki Türkiye'den başka her iki ülkeyle görüşen başka bir ülke yok. Türkiye'nin böyle bir gücü var, böyle bir imkanı var.

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"BU SAVAŞIN DAHA DA UZAMASINI İSTEYENLER VAR"

Bu savaşın daha da uzamasını isteyenler var. Çok yönlü bir güç mücadelesinin olduğu ortamda samimiyetle barışın elde edilecek perspektifin belirlenmesi lazım.

Bu savaşın devam etmesi ABD için de yeni bir süreci ortaya koyuyor. Kırım'ın ilhakına sessiz kalmış Avrupa bu yeni tehditle birlikte Avrupa'da NATO'nun etkinleşmesini istiyor. ABD bu savaşın uzamasını kendi menfaati olarak görüyor. Putin-Zelenskiy imza atacaktı ama birileri istemedi.

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NEDEN BU SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTEMİYORLAR?

Bir kere bu sorunun bir ana cevabı var. Sovyetler'in dağılmasından sonra dünya sisteminin denge durumu ortadan kalkmıştır. Pek çok ülke güç mücadelesi içine girmiş durumda. Kıyasıya bir güç mücadelesinin içerisindedir. Bu başlı başına bir risk. Dünya beşten büyüktür sloganı öylesine söylenmiş bir söz değildir. Küresel bir siyasal sistemin kurulması şarttır. Dünya barışını sağlayacak yeni kurumlar konulması lazım. Bir alarm zilidir Rusya ve Ukrayna savaşı. İlkeli müzakereler, insani diplomasi. Kırım'ın ilhakı başta olmak üzere biz bu ilhakların hukuka aykırı olduğunu söylüyoruz.

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