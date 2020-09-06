AK Parti'li Kurtulmuş'tan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e tepki: Hadlerini bilsinler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
- "Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye’ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş.
Michel gibilerine hatırlatırız; hadlerini bilsinler.
Türkiye ne sopa ile korkutulacak, ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye’ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş.
HAVUÇ-SOPA YÖNTEMİ NEDİR?
Havuç ve sopa, İngilizce bir deyim. İyi davranışı ödüllendirme, kötü davranışı da cezalandırma anlamına gelir.
Deyim ilk kez The Economist dergisinin 11 Aralık 1948 baskısında kullanılmıştır