AK Parti'li Kurtulmuş'tan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e tepki: Hadlerini bilsinler

AK Parti'li Mahir Ünal, "Suriye'de Esed'i, Libya'da Hafter'i, Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini savunuyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Dulkadiroğlu ilçesi 7. Olağan Kongesi'nde vatandaşlara hitap etti. Ünal, 'Bunlar muhalefet falan değil apaçık düşman ve karşıttır.' Ülke ekonomisine yönelik eleştirilere de dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti: 'Muhalefet alternatif demektir. Bunlar muhalefet falan değil, apaçık düşman ve karşıttır. Neden, bakıyorsunuz Suriye'de Esed'i destekliyorlar. Libya'da Hafter'i, Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini, Güney Doğu'da bizim sınır güvenliğimiz toprak bütünlüğümüz söz konusu olduğunda PYD'yi, YPG'yi savunuyorlar. O yüzden artık bunları muhalefet olarak değil açık bir şekilde karşıt olarak değerlendiriyoruz. '