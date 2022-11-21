AK Parti'li Kurtulmuş'tan dayanışma çağrısı: Teröristin iyisi kötüsü olmaz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bakü'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

Kurtulmuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi terör operasyonlarına ilişkin değerlendirmede de bulunarak terörle mücadeleyi kaynağında vermek mecburiyetinde olduklarını belirtti.

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Türkiye'nin hemen sınırların ötesinde uzun yıllardır ülkeyi rahatsız eden, Türkiye'ye çok ağır bedeller ödettiren bir terör kaynağı bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Maalesef bu terör örgütleri sadece kendi başlarına değiller. Aldıkları birtakım destekler var. Lojistik destek, siyasi destek, silah desteği hatta istihbarat destekleri var. Orada onların Türkiye'ye zarar vermesini önleyecek operasyonlar uzunca bir süredir devam ediyor. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde nerede terör örgütleri tespit edilmişse zaman zaman nokta operasyonlarıyla zaman zaman da iki gündür yapıldığı gibi havadan operasyonlarla bu işler sürdürülüyor." diye konuştu.

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'TERÖRİSTİN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ'

Kurtulmuş, terör örgütlerinin bazı güçlerce vekalet savaşlarında araç olarak kullanıldığını çok iyi bildiklerini belirterek, "Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Hiçbir ülkenin kendi çıkarları için terör örgütlerine destek vermemesi lazım. Biz teröre karşı kararlı duruşumuzu sergilemek mecburiyetindeyiz. Bu bizim milli bekamız bakımından zorunludur. Aynı zamanda bütün ülkeleri de insanlık düşmanı terör örgütlerinin tamamına karşı insanlık cephesinde dayanışmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

TERÖRE KARŞI MÜCADELE

Tüm ülkelerin hiçbir ayrım gözetmeksizin teröre karşı mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu operasyonlarının asla komşu ülkelerimize zarar vermek amacı taşımadığı, komşu ülkelerimizdeki dost ve kardeş sivil halka karşı en ufak bir zarar vermediğini, tamamen terör yuvalarını hedef alan operasyonlar olduğunu bilinmesini arz ederim. Ümit ederiz ki tüm dünyada terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele verilir. Terörün arkasındaki destekler çekilirse çok kısa bir süre içerisinde, bir hafta, on gün içerisinde dünyada terör örgütü kalmaz. Ama maalesef bir taraftan dost ilişkisi devam eden bazı ülkelerin bu terör örgütlerine destek verdiklerini görüyoruz."

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Kurtulmuş'a, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, YAP Genel Başkanvekili Tahir Budagov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili Orhan Erdem, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Mehmet Ceylan ile Afif Demirkıran da eşlik etti.

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