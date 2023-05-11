AK Partili Kurtulmuş'tan 'kaset siyaseti' açıklaması

"Bir takım kasetlerle bir takım böyle yanlış yollara saparak insanları itibarsızlaştırmak bizim lügatimizde yazmaz bizim siyaset anlayışımıza böyle bir şeye asla yer yoktur. Hatırlayın yakın siyasi tarihimizde CHP'nin Genel Başkanı rahmetli Baykal'ın nasıl bir nasıl bir kaset operasyonuyla kenara alındığını ve ardından bugünkü CHP yönetiminin kurulduğunu dün gibi yakın bir zamanın hatırası olarak biliyoruz. Aynı şekilde 17-25 Aralık sürecinde yalan yanlış bazı kasetlerle Türkiye'de kamuoyunun nasıl yönlendirilmeye çalışıldığını gayet iyi hatırlıyoruz. Biz dün de bugün de yarın da siyaseti siyaset dışı yollarla bir şekilde şekillendirmeye çalışan, hele hele ahlak dışı bir takım böyle kasetler ile siyaseti yönlendirmeye çalışan anlayışı telin ediyoruz bunun zararlı bir siyaset mikrobu olduğunu çok açık şekilde ifade ediyoruz"