​AK Partili Leyla Şahin Usta: Dünyanın utanç tablosu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, 19 mültecinin donarak can vermesine sebep olan Yunanistan’a ve Avrupa’ya tepki gösterdi. “19 kişinin donarak ölmesi dünyanın bir utanç tablosu” diyen Usta, Yeni Şafak’a şu değerlendirmeleri yaptı:

AVRUPA DESTEK VERMESE 19 İNSAN ÖLMEZDİ

Yunanistan Avrupa’dan güç buluyor. En başından beri Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütler destek vermeseydi bugün 19 insan ölmezdi. Bu sadece geri itme, sınırları koruma ya da güvenliği sağlama meselesi değil. Burada çok kasıtlı belirlenmiş bir politika var. Bu politika da insanların sınırlardan geçmemesi. Yaptıkları uluslararası hukuka aykırı. Geri itme hakları yok.

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Leyla Şahin Usta

BU İNSANLAR SUÇLU DEĞİL, BATI MAĞDURU

Sanki bu mülteciler suçludur muamelesi yapılıyor. Bu insanlar suçlu değiller. Bu insanlar Batı’nın uyguladığı Orta Doğu politikaları yüzünden maalesef mağdur edilmiş insanlar.

FETÖ’CÜLERE KAPILAR AÇIK

Diğer yandan FETÖ’cüler hiç zorlanmadan giriyorlar. Onlara kapılar açık. FETÖ’cülerin bir tanesinin bile geri itildiğini görmedik. Türkiye bu insanların terörist olduğunu, silahlı eylemleri ve katıldıkları darbe girişimlerini resmi olarak bildirmesine rağmen geri itmiyorlar, tam tersine kucak açıyorlar. Bu tamamen devlet politikası, Batı’nın bir politikası olarak karşımıza çıkıyor. Dünya bu yanlış politikayla hiçbir yere gidemez.

Arşiv

Mültecilerin yüzde 88’i şiddet görüyor

Sınır Şiddeti İzleme Ağı isimli kuruluşun verilerini kullanarak bir çalışma yaptıklarını dile getiren Usta, Yunanistan’ın 2019’dan 2021 Ağustos tarihleri arasında geri ittiği mültecilere karşı işlediği suçlara da değinerek, şu verileri paylaştı: Sınıra gelen mültecileri dövme ve tekmeleme oranı yüzde 88, hırsızlık oranı yüzde 97, soyunmaya zorlanma oranı yüzde 69, suda boğulma oranı yüzde 16, silah kullanımı yüzde 19, cinsel saldırı yüzde 5, elektrik şoku uygulanma oranı yüzde 8. Bugüne kadar Yunanistan sınırına gidip de şiddete uğramadığını söyleyenlerin oranının ise sadece yüzde 2 olduğunu belirten Usta, şiddete, tacize ve istismara maruz kalan çocukların oranının de yüzde 68 olduğunu dile getirdi.

15 bin 700 göçmen ölüme terk edildi

Ege ve Akdeniz’den 2021 yılı içinde çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 23 bin 676 kaçak göçmenden 15 bin 794’ü Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darb edilip havası indirilen lastik botlarla Ege Denizi’nde ölüme terk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtlarına göre geri itme olaylarında 11 göçmen öldü.



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OYNAT 00:49 Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 göçmen donmaktan son anda kurtarıldı Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen kıyafetleri ve ayakkabıları alınarak Türkiye'ye gönderilen düzensiz göçmenlerden 19'u donarak hayatını kaybederken, diğerleri ise Türk askerinin sahip çıkması üzerine yaşama tutundu. Düzensiz göçmenlerden Suriye uyruklu Ahmet Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'da yakalandıklarını ve dört gün boyunca cezaevinde tutulduklarını belirterek, 'Dayak attılar, işkence yaptılar. Bize kötü davrandılar. Acımaları yok, çoluk çocuk herkese kötü davranıyorlar. Bizi sınırdan Türkiye tarafına gönderdiler ve sopayla kovaladılar. Bazılarımızı çıplak gönderdiler. Telefonlarımızı da aldılar hayrını görmesinler. Türk askerlerinden Allah razı olsun bize yemek, giyecek verdiler.' dedi. BiP'te paylaş

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