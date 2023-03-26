AK Partili Mehmet Ali Çelebi'den muhalefete sert çıkış: HDP'ye hangi tavizleri verdiniz?

HDP'li Pervin Buldan, altı siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını duyurdu. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, HDP'nin bu kararı üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çelebi, muhalefete seslenerek "6’lı masa HDP’ye hangi sözleri verdiniz de Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyorlar" diye sordu.