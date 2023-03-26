AK Partili Mehmet Ali Çelebi'den muhalefete sert çıkış: HDP'ye hangi tavizleri verdiniz?

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinin ardından 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını açıklamış, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Seçimlerde aday çıkarmayacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz" demişti. HDP'nin bu kararı sonrası başlayan tartışmalar, siyaset gündeminde alevlenerek artıyor.
- -Terör operasyonlarının durdurulması
- -Tezkerelere hayır verilip terör devletinin önünün açılması
- -Bebek katili Öcalan’a özgürlük
- -Savunma bütçesinin kısılması/Sihaların durdurulması
- -Yerel yönetimlere özerklik
- -Kayyumların iptali
- -KHK’lıların tamamının göreve iadesi
- -Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması
- -Mavivatandan taviz
- -Anayasa ilk 4 maddenin değişmesi/Atatürk’süz Anayasa
- Bunları söz vermediyseniz milletimize açıklayın!
'Bunları söz vermediyseniz buyrun yalanlayın!'
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi bugün de sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak muhalefete aynı soruyu sordu ve şu ifadeleri kullandı:
- "PKK’nın siyasi kolu HDP’ye hangi tavizleri verdiniz de aday çıkarmadılar!
- -Bakanlık
- -Terör operasyonlarının durdurulması
- -Tezkerelere hayır verilip terör devletinin önünün açılması
- -Bebek katili Öcalan’a özgürlük
- -Savunma bütçesinin kısılması/Sihaların durdurulması
- -Yerel yönetimlere özerklik
- -Kayyumların iptali
- -KHK’lıların tamamının göreve iadesi
- -Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması
- -Mavivatandan taviz
- -Anayasa ilk 4 maddenin değişmesi/Atatürk’süz Anayasa
- Bunları söz vermediyseniz buyrun yalanlayın!"