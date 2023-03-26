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AK Partili Mehmet Ali Çelebi'den muhalefete sert çıkış: HDP'ye hangi tavizleri verdiniz?

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından bir video paylaşımı yaparak Yedili Masa'nın HDP'ye hangi tavizleri verdiğini sordu. Çelebi, paylaşımına "PKK’nın siyasi kolu HDP’ye hangi tavizleri verdiniz de aday çıkarmadılar? Bakanlık, terör operasyonlarının durdurulması sözlerini vermediyseniz buyrun yalanlayın" notunu düştü.

11:48 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinin ardından 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını açıklamış, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Seçimlerde aday çıkarmayacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz" demişti. HDP'nin bu kararı sonrası başlayan tartışmalar, siyaset gündeminde alevlenerek artıyor.




AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi
, geçtiğimiz günlerde HDP'nin seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinin netleşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında
"6’lı masa HDP’ye hangi sözleri verdiniz de Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyorlar?"
ifadesini kullanan Çelebi şöyle devam etti:
  • -Terör operasyonlarının durdurulması
  • -Tezkerelere hayır verilip terör devletinin önünün açılması
  • -Bebek katili Öcalan’a özgürlük
  • -Savunma bütçesinin kısılması/Sihaların durdurulması
  • -Yerel yönetimlere özerklik
  • -Kayyumların iptali
  • -KHK’lıların tamamının göreve iadesi
  • -Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması
  • -Mavivatandan taviz
  • -Anayasa ilk 4 maddenin değişmesi/Atatürk’süz Anayasa
  • Bunları söz vermediyseniz milletimize açıklayın!

'Bunları söz vermediyseniz buyrun yalanlayın!'

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi bugün de sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak muhalefete aynı soruyu sordu ve şu ifadeleri kullandı:

  • "PKK’nın siyasi kolu HDP’ye hangi tavizleri verdiniz de aday çıkarmadılar!

  • -Bakanlık
  • -Terör operasyonlarının durdurulması
  • -Tezkerelere hayır verilip terör devletinin önünün açılması
  • -Bebek katili Öcalan’a özgürlük
  • -Savunma bütçesinin kısılması/Sihaların durdurulması
  • -Yerel yönetimlere özerklik
  • -Kayyumların iptali
  • -KHK’lıların tamamının göreve iadesi
  • -Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması
  • -Mavivatandan taviz
  • -Anayasa ilk 4 maddenin değişmesi/Atatürk’süz Anayasa

  • Bunları söz vermediyseniz buyrun yalanlayın!"


#Mehmet Ali Çelebi
#HDP
#CHP
#AK Parti
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Yedili Masa
#Altılı Masa
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