AK Parti'li Mehmet Ellibeş teşkilatlara Körfez’den seslendi: 2023’e kadar frene basmak yok

AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler Danışma Meclisi, Yarımca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık bin kişinin doldurduğu salonda coşku hiç eksik olmazken, partililer ellerinde bayraklarla çalan müziğe eşlik etti, toplantı şölen havasında geçti.

Toplantıda 3 yılda Körfez’de hayata geçirilen projeleri aktaran Başkan Şener Söğüt, “3 yılda Büyükşehir, Bakanlıklarımız ve biz, 1 Milyar TL’lik projeyi hayata geçirdik” dedi. İl Başkanı Mehmet Ellibeş de muhalefete yüklendi, “Menfaat birlikteliği içerisindeler” dedi.

GENİŞ KATILIM OLDU

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, BBP Körfez İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran, eski il ve ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

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''TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ''

AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna’nın açılış konuşması ile başlayan programda; İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir ve İlçe Gençlik Kolları Başkan Vekili Samet Sağır’da kısa birer konuşma gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’ndan okuduğu dörtlükle konuşmasına başlayan İlçe Başkanı Ramazan Tuna, “Körfez bu akşam muhteşem, tarih yazmaya devam ediyor, davasına sahip çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize yerelde ve genelde çok kıymetli hizmetler yaptık.

“TEŞKİLATLAR OLARAK HAZIRIZ”

Dünyada mangalda kül bırakmayanlar, en güçlü ülke biziz diyenler şu anda insanlığı katlediyorlar. İşte bu yüzden daha çok çalışmamız gerekiyor. Biz daha büyük hizmetler yaparak, savunma sanayinde güçlenerek zalimlere had bildireceğiz. Hep beraber gece gündüz çalışarak dostça kardeşçe çalışarak oluyor. Bu yolda sayın il başkanım 2023’te Körfez teşkilatları olarak hazırız. Bugüne kadar aldığımız seçim sonuçlarından daha yüksek alarak Körfez’den destek vereceğiz” dedi.

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“GÖNÜLLERE GİRİYORUZ”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise çalışmaların yer aldığı tanıtım filminin izlenmesi sonrasında kürsüye geldi. 28 Şubat’a değinen ve 1 Mart Üsküdar Vapur Faciası’nda hayatını kaybedenleri de anarak konuşmasına başlayan Başkan Söğüt, “Aşkla çalışan yorulmazmış. Biz de ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaşadığımız bu kentin her santimetre karesine hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Birçok projeyi hayata geçirebilirsiniz ama bizim en önemli gayemiz gönül köprüsü kurmak, gönülleri kazanmak ve gönüllere girmek. Amacımız ve hedefimiz bu.

3 YILDA 1 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

3 yılda güzel işler yaptık. Tabi bu projeleri tek başımıza hayata geçirmedik. Bütçemiz belli. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Problemlerimizi halletmemizde bizimle birlikte, sıkıştığımızda her türlü isteğimize cevap veriyor. Tecrübeli bir İl başkanımız olmasının sonuçlarını alıyoruz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimize de teşekkür ediyorum Ankara’ya ne zaman gitsek elimiz boş dönmüyoruz. Eski Belediye Başkanlarımıza da teşekkür ediyorum, bizden önce güzel hizmetlere imza attılar.

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''YÜZDE 78’İNİ TAMAMLADIK''

Seçim beyannamemiz bizler için önemli. Seçim beyannamemizi dikkat takip ediyoruz. 100’e yakın beyannamemizde proje var. Tamamlanan ve devam edenleri ele aldığımızda yüzde 78’ini tamamlamış durumdayız. Beyannamemizde olmayan 30 projeyi de tamamladık. Sayısal olarak Büyükşehir ve Bakanlıklarımız ile birlikte 93 eser ve hizmeti ilçemize kazandırdık. 48 tanesine başladık devam ediyor. Hem yaptığımız hem de devam eden toplam 1 milyarı bulan bir yatırımı ilçemize kazandırdık.” dedi.

“KÖRFEZ’DE BAŞARILI BİR 3 YIL”

Altyapı çalışmalarından, üstyapı düzenlemelerine, yeni sosyal tesislerden, yaşam merkezlerine kadar hayata geçirilen projeleri tek tek slayt eşliğinde teşkilat üyelerine anlatan Başkan Şener Söğüt’ün ardından İl Başkanı Mehmet Ellibeş konuşmasını gerçekleştirdi. “Yerel yönetimler ağırlıklı yaptığımız danışma meclislerimizin 11.’sini burada başarıyla yapıyoruz” diyen Ellibeş, “Biz bizi seçen milletimize her daim hesap verdik, vermeyi de sürdüreceğiz. Önce rabbimize sonra milletimize hesap vereceğiz. Son üç yılını başarıyla tamamlayan değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.

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''CADDE CADDE GEZİP ANLATACAKSINIZ''

Marifet iltifata tabiidir. Başkanımız yapılanları anlattı. Siz teşkilat mensuplarımız da cadde cadde gezip bunları vatandaşlara anlatacaksınız. Bizim en güçlü yanımız yerel yönetimlerdir. Partinin bugünlere başarıyla gelmesinde yerel yönetimlerin etkisi var. Dün 28 Şubat’tı bundan 25 yıl önce Türk demokrasisine post modern bir darbe vuruldu. O günleri unutmadık, o günlerden sonra yaşanan olayları da unutmadık, unutmamalıyız. Ama ne oldu; onlara en güzel cevabı halk verdi; AK Parti’yi 20 yıldır iktidarda tuttu. Bu darbe çığırtkanlarına atılan en güzel tokat oldu.

''ONLARINKİ MENFAAT BİRLİKTELİĞİ''

Bu 21 yılda ülkemiz kat be kat büyüdü ama bu anlayış bitmedi. Bugün masada toplananlar bir eskiye dönme hayali kurmaktalar. Hala geriye takılmışlar. Ama Cumhur İttifakı ortakları ileri diyor. Allah’ın izniyle bu fırsatı bunlara bu millet vermeyecek. Biz hep beraber kurduğumuz Gönül köprümüzle 2023 seçimlerinde AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı diyeceğiz. Bunların tek ortak yanı AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı” dedi.