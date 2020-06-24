AK Partili Muş: Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun tekliflerine ilişkin şunları söyledi:Türkiye’de üretim yapan sigara fabrikaları var.Kullandıkları tütünün yüzde 30’unu Türkiye’den üretim zorunluluğu getiriyoruz.
Tahşiş ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımları ağırlaştırıyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte ceza miktarı 50 binden 500 bin liraya kadar çıkarılabilecek.
#CANLI AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklama yapıyor. https://t.co/EZCfu2WOBM
#CANLI AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklama yapıyor. https://t.co/EZCfu2WOBM— Yeni Şafak (@yenisafak) June 24, 2020