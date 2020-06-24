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Gündem AK Partili Muş Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor
POLİTİKA

AK Partili Muş: Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
​AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
​AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun tekliflerine ilişkin şunları söyledi:

Türkiye’de üretim yapan sigara fabrikaları var.Kullandıkları tütünün yüzde 30’unu Türkiye’den üretim zorunluluğu getiriyoruz.

Tahşiş ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımları ağırlaştırıyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte ceza miktarı 50 binden 500 bin liraya kadar çıkarılabilecek.



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