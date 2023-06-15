AK Partili Muş'tan 'Cumhuriyet'te para karşılığı manipülatif haber' açıklaması: Soruşturma başlatılmalı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş
Muş, yaptığı yazılı açıklamada, e-ticarette tekelleşmeyi kaldıran ve yerli üreticiyi koruyan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, TBMM'de 1 Temmuz 2022'de oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlattı.
Bir e-ticaret firmasının, bu yasanın aleyhine propaganda yapılması için bir gazeteye para aktardığına ilişkin iddiaların, söz konusu gazetenin genel yayın yönetmeni tarafından kamuoyuna duyurulduğunu belirten Muş, dile getirilen tarihlerde bu gazetede e-ticaret yasası aleyhine birçok haberin yer aldığını anımsattı. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkati çeken Muş, şu ifadeleri kullandı: