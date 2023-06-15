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AK Partili Muş'tan 'Cumhuriyet'te para karşılığı manipülatif haber' açıklaması: Soruşturma başlatılmalı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, 'Cumhuriyet gazetesinde para karşılığı manipülatif haber' iddialarına yönelik yargısal süreçlerin başlatılması çağrısında bulundu. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkati çeken Muş, "İddialar ciddidir ve savcılıklar tarafından soruşturulmalıdır" dedi.

12:13 . 15/06/2023 Perşembe
AA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş

Muş, yaptığı yazılı açıklamada, e-ticarette tekelleşmeyi kaldıran ve yerli üreticiyi koruyan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, TBMM'de 1 Temmuz 2022'de oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlattı.


Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı
Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddia edildi. Cumhuriyet Vakfı, İstanbul Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken dilekçenin detayları ortaya çıktı. Dava dilekçesinde, "Bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde Gazete’de haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapıldığı" anlatıldı. Öte yandan, 500 bin TL ödemenin, gazeteye 'iki büyük çikolata kutusunun içinde' getirildiği ifade edildi.


Bir e-ticaret firmasının, bu yasanın aleyhine propaganda yapılması için bir gazeteye para aktardığına ilişkin iddiaların, söz konusu gazetenin genel yayın yönetmeni tarafından kamuoyuna duyurulduğunu belirten Muş, dile getirilen tarihlerde bu gazetede e-ticaret yasası aleyhine birçok haberin yer aldığını anımsattı. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkati çeken Muş, şu ifadeleri kullandı:


"Bir gazetenin 'e-ticaret düzenlemesi aleyhine haber yapılması için para aldığı' iddiaları ciddidir ve savcılıklar tarafından soruşturulmalıdır. Belli lobilerden para alınarak TBMM'nin iradesine kastetme amaçlı yapılan bu maksatlı yayınların ve onlara para aktardığı iddia edilen e-ticaret firmasıyla ilgili yargısal süreçlerin başlatılması kamuoyunun beklentisidir.
Ayrıca bu e-ticaret firması tarafından söz konusu gazete haricinde başka gazeteler ve köşe yazarları nezdinde de belli paralar aktarmak suretiyle benzer girişimlerde bulunulup bulunulmadığı da araştırılmalıdır. TBMM'nin bir üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak bu vahim iddialarla ilgili süreçlerin takipçisi olmak ve bunların soruşturulmasını istemek benim en temel görevlerimden biridir"



#Mehmet Muş
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