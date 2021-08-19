AK Parti'li Numan Kurtulmuş selden etkilenen Bozkurt'ta vatandaşın taleplerini dinledi

Numan Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti heyeti, sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bozkurt Afet Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden afet sonrası yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Kurtulmuş, daha sonra sel felaketinde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Arda Yasin Kalabalık ve 9 yaşındaki Yusuf Eymen Genç'in cenazesine katıldı.

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Kurtulmuş, cenazenin ardından Bozkurt Belediyesinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bozkurt halkının yanında olduklarını bir kere daha göstermek, yaralarını sarmak ve çalışmaları yakından görmek için geldiklerini söyledi.

Gecenin geç saatlerine kadar çalışmaları sürdüreceklerini belirten Kurtulmuş, "Bu, bir afet kelimesiyle de açıklanabilecek bir durum değil. Gördüğümüz manzara aslında, Bozkurt'ta yaşananın bir afet olmanın çok ötesinde, tabiri yerindeyse bir küçük kıyamet gibi olduğudur. Önüne gelen her şeyi yıkan büyük bir sel baskını ve felaketiyle karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

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Kurtulmuş, sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşlarca olaya müdahale edildiği için yaraların hızlı şekilde sarılmaya başladığını vurgulayarak, afetin izlerinin tamamıyla silineceğini, yaraların sarılarak durumun telafi edileceğini dile getirdi.

Bu tür büyük afetler karşısında üç önemli konunun birlikte olması gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Bunlardan birisi çok kuvvetli siyasi irade, ikincisi çok donanımlı, birikimli kurum ve kuruluşların varlığı, üçüncüsü ise sahada gerçekten bütün gücüyle, bütün gönlüyle, bütün ruhuyla çalışan samimi, gayretli insanların varlığıdır." ifadesini kullandı.

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Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve millete başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Bizim yüreğimiz yanıyor, bizim içimiz yanıyor. Kim bilir ana babalarının, akrabalarının, eşlerinin, dostlarının kalbi nasıl yanıyordur, bunu yakından hissediyoruz." diye konuştu.

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Kurtulmuş, bu vesileyle sel bölgesindeki arama kurtarma ve temizlik çalışmalarında görev alan herkese teşekkür ederek, "Milletimiz bu tür felaket anlarında, bu tür büyük yıkımlar sırasında ve sonrasında bir şeyi daha ortaya koyuyor. Aslında milletimizin ruhunda var olan önemli yardımlaşma, dayanışma, diğerkamlık duyguları da ortaya çıkıyor. Aynı şekilde burada çok sayıda gönüllü kardeşimizin de gelerek çalışmalara katıldığını müşahede ettik. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

"Milletimizin ortak acısı ve ortak sorumluluğudur"

Bu tür acıların bütün milletin ortak acıları olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Sel veya daha önce yaşadığımız yangın felaketi, şurası, burası diye bir tercihte bulunarak gelmiyor. Bu tür felaketler karşısında yardımlaşma duygularımızı zedeleyecek her türlü partizanca çalışmanın dışında olmamız lazım. Bu iş siyasetle ilgili bir iş değildir. Özellikle sosyal medya üzerinden bu tür felaketler karşısında vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmek isteyenlere de bu felaketlerden ders almalarını tavsiye ederiz. Bu, milletimizin ortak acısıdır, milletimizin ortak sorumluluğudur. İnsanları görüyorsunuz. Hiç bilmediği bir yere gelip bu çalışmalara katılan kardeşlerimiz var. Burada kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ama bunu görev bilinci ve memuriyet zihniyetiyle değil, vatan sevgisi, vatanseverlik borcuyla, insanlık ödevi olarak yapan kardeşlerimiz var. Kimsenin, 'siyaset yapıyorum' diye insanların morallerini bozmaya hakkı olmadığının altını çizmek isterim. Dolayısıyla bunun hep beraber altından kalkacağız, milletçe altından kalkacağız."

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Kurtulmuş, sel felaketinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili 7 bakanın bölgeye geldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bugün buraya geniş bir heyet olarak gelmemizin sebebi, bugün bakan arkadaşlarımız Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için Ankara'ya geçip bu felaketle ilgili sunumlarını yapacaklar, bundan sonrasıyla ilgili kararların alınması için katkı sunacaklar. Sahanın boş kalmaması, buradaki çalışmalara duruşumuz, karınca misali yerimizi belli etmek, buradaki vatandaşlarımıza kardeşlik vazifemizin gereğini yerine getirmek için buradayız. Arkadaşlarımız köylere kadar dağılıp oralarda incelemeleri yapıyorlar."

Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki heyetle ilçe çarşısında incelemelerde bulundu.

Kurtulmuş, selden etkilenen Bozkurt'ta vatandaşları ve esnafı ziyaret etti, vatandaşların taleplerini ve yaşadığı sorunları dinledi.

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, genel başkan yardımcıları, grup başkanvekili, milletvekili ve MKYK üyeleriyle halkın yanında olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Çalışmaların en iyi şekilde koordine edilmesi için destek olmak amacıyla geldiklerini belirten Kurtulmuş, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Her biri bunu bir insanlık görevi olarak görüyor. Her birisi bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyor. Jandarmamızın ve sivil vatandaşlarımızın nasıl ellerinde küreklerle çamurları temizlediklerini gördük. Diğer şehirlerden gelen belediye mensuplarının aynı şekilde çaba içerisinde olduğunu gördük." dedi.

Bu tür acıların milletin ortak acısı olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Bunların üzerinden siyaset yapılmaz. Kim bu kadar büyük bir felaketten siyaset üretmeye kalkıyorsa eline yüzüne vurur. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla burada herkes ne biliyorsa, bu yaraların sarılması için katkıda bulunmaya gayret etsin. Buradan siyaset çıkarmaya kalkmasın. Bu, doğru bir şey değildir. Vatandaşımız da zaten bunu benimsemez." ifadelerini kullanıldı.

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Kurtulmuş, Bozkurt ilçesinin en kısa sürede ayağa kalkması çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sel felaketi siyaset dışı bir şey. Allah'a çok şükür, Türkiye burada. Büyük ve çok başarılı bir sınav vermiştir, yaraları sarmak konumunda. Bu tür felaketler karşısında söylediğimiz bir şey var. Üç unsurun bir araya gelmesi lazım. Güçlü bir siyasi irade, kurumların yeterlilikleri ve kurumların bu anlamdaki gücü. Bir diğeri ise çalışan insanların fedakarlığı. Çok şükür, burada bunun üçünün de yan yana geldiğini gördük. Çok hızlı şekilde inanılmaz bir güçle çalışmalarını sürdürüyorlar. Yıkılmış, yakılmış bu bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için gayret ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun."