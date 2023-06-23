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AK Partili Özcan’dan EYT’linin tazminatını ödemeyen Yavaş’a Çağrı: İşçine eziyet etme bayram öncesinde haklarını ver

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve EYT’den emekli olduğu halde 3 ayı aşkın süredir kıdem tazminatlarını alamayan 500’e yakın personelin haklarının Kurban Bayramı öncesinde yatırılması için Başkan Yavaş’a çağrıda bulundu. Özcan Yavaş’a, “Siz 7 bakanlık bütçesinden fazla bütçeye sahip bir şehrin belediye başkanı olarak 4857 sayılı kanunun 32 ve 112. Maddelerinde emeklilik tazminatının hak edildiği ay içerisinde ödeneceği yönünde hüküm bulunmasına rağmen bu insanların haklarını ödemek için neyi bekliyorsunuz?” diye seslendi.

12:34 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan / ABB Başkanı Mansur Yavaş

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan / ABB Başkanı Mansur Yavaş

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve EYT’den emekli olduğu halde 3 ayı aşkın süredir kıdem tazminatlarını alamayan 500’e yakın personelin haklarının Kurban Bayramı öncesinde yatırılması için Başkan Yavaş’a çağrıda bulundu.


AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a,
“Dünya çok ciddi sıkıntılardan geçerken ülkemiz de bu sıkıntılardan nasibini aldı. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her şeye rağmen EYT’yi çözdü, emeklilerin haklarını sonuna kadar verdi. İnsanlar 3 aydır maaşları yatıyor. Bayram ikramiyeleri yatıyor. Sizden daha az bütçeye sahip birçok belediye çalışanlarının haklarını kuruşu kuruşuna verdi. Siz 7 bakanlık bütçesinden fazla bütçeye sahip bir şehrin belediye başkanı olarak 4857 sayılı kanunun 32 ve 112. Maddelerinde emeklilik tazminatının hak edildiği ay içerisinde ödeneceği yönünde hüküm bulunmasına rağmen bu insanların haklarını ödemek için neyi bekliyorsunuz?”
diye seslendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendi döneminden önce çalışmaya başlayan işçilerin haklarını gasp etmeye devam ediyor. 3 ayı aşkın süredir EYT’den emekli olan ve kıdem tazminatlarını almak için mücadele eden yaklaşık 500EYT’li işçinin yasa ile kazandıkları haklarını ödememek için direndiğini kaydetti.



AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kurban Bayram öncesinde işçilerin haklarının verilmesi ve daha fazla insanın ekmeğinden edilmemesi için çağrıda bulundu. Özcan şu açıklamayı yaptı:
“Çalışan bütün işçiler benim ailemin bir parçasıdır”
diyerek vatandaşların gözünü boyamaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını aldığı günden beri işçiye yapmadığını bırakmadı. Kendi döneminden önce çalışan personele her türlü mobing, baskı, zulmü yapan Yavaş aylardır EYT’den emekli olan insanların haklarını vermemek için her türlü zorluğu çıkarıyor. Ayrıca Yavaş Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda ve EGO’da görevli olan birçok işçinin işine son verirken işten çıkarmadığı personele de sürgün ederek eziyet ediyor.

Yaptığı yanlıştan dönmesi için Mansur Yavaş’a çağrıda bulunan ve insanları daha fazla mağdur etmenin hiç kimseye faydasının olmayacağını söyleyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şöyle konuştu:


'Kimden neyin intikamını alıyorsunuz sayın Yavaş'

  • “Ankara’yı perişan ettiniz. Ankaralıları canından bezdirdiniz. Ankara dışında her işle ilgilendiniz. Kendi döneminizden önce işe girenlere mobbing, baskı işten çıkarma ve sürgün politikaları uyguladınız. 31 Mart yerel seçimlerinden önce söylediklerinizin hep tersini yaptınız. EYT’yi siz çözecektiniz bu konuda tek bir girişimde bulunmadınız. Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile 25 yıllık sorun kesin bir çözüme kavuşurken siz EYT’den emeklilik hakkı kazanan insanların haklarını neden ödemiyorsunuz? Kimden neyin intikamını alıyorsunuz Sayın Yavaş?”

'Sizden daha az bütçeye sahip belediyeler bile insanların haklarını verdi'

  • “Dünya çok ciddi sıkıntılardan geçerken ülkemiz de bu sıkıntılardan nasibini aldı. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her şeye rağmen EYT’yi çözdü, emeklilerin haklarını sonuna kadar verdi. İnsanların 3 aydır maaşları yatıyor. Bayram ikramiyeleri yatıyor. Sizden daha az bütçeye sahip birçok belediye çalışanlarının haklarını kuruşu kuruşuna verdi. Siz 7 bakanlık bütçesinden fazla bütçeye sahip bir şehrin belediye başkanı olarak 4857 sayılı kanunun 32 ve 112. Maddeleri emeklilik tazminatının hak edildiği ay içerisinde ödeneceği yönünde hüküm bulunmasına rağmen bu insanların haklarını ödemek için neyi bekliyorsunuz? İnsanların Mübarek Kurban Bayramı öncesi haklarını ödeyin Sayın Yavaş. Aileleri ile bayramı mutlu geçirmelerini sağlayın. 3 ay geçmiş. İnsanları mağdur etmenin ne siz ne de başkasına bir faydası yok.”


'Bu nasıl bir nefret'

Haksız tutanaklarla işten çıkarılan işçiler için de çağrıda bulunan Özcan,
“28 Mayıs seçiminin intikamını daha kaç kişiden alacaksın Sayın Yavaş. Sadece Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda 30 işçiyi haksız tutanaklarla işinden ettin. Çıkardığın işçiler senin yüzünden ne tazminatlarını alabildiler ne de işsizlik maaşlarını alabiliyorlar. Hani belediye başkanı olduğun zaman rozetini çıkarıp sadece Ankara’ya hizmet edecektin. Partizanlık yapmayacaktın. Şimdiye kadar en çok siyaset yapan belediye başkanı oldun. Partizanlığın alasını yaptın. Mübarek Kurban Bayramı öncesi insanı işten çıkarmak nasıl bir nefret. İşten çıkarmadığın EGO’da çalışan 24 kişiyi sürgün ederek yıldırmaya çalışıyorsun. Bu yaptıkların bir belediye başkanına yakışmıyor. Halkımız ve belediyede çalışan personel senin neler yaptığını çok iyi biliyor. Yerel seçimlere 9 ay kaldı. İnşallah hem Ankaralı vatandaşlarımız hem de ABB personeli sana gereken cevabı verecektir”

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan
ABB Başkanı Mansur Yavaş

#AK Parti
#Hakan Han Özcan
#EYT
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