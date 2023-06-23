AK Partili Özcan’dan EYT’linin tazminatını ödemeyen Yavaş’a Çağrı: İşçine eziyet etme bayram öncesinde haklarını ver

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan / ABB Başkanı Mansur Yavaş
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve EYT’den emekli olduğu halde 3 ayı aşkın süredir kıdem tazminatlarını alamayan 500’e yakın personelin haklarının Kurban Bayramı öncesinde yatırılması için Başkan Yavaş’a çağrıda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendi döneminden önce çalışmaya başlayan işçilerin haklarını gasp etmeye devam ediyor. 3 ayı aşkın süredir EYT’den emekli olan ve kıdem tazminatlarını almak için mücadele eden yaklaşık 500EYT’li işçinin yasa ile kazandıkları haklarını ödememek için direndiğini kaydetti.
Yaptığı yanlıştan dönmesi için Mansur Yavaş’a çağrıda bulunan ve insanları daha fazla mağdur etmenin hiç kimseye faydasının olmayacağını söyleyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şöyle konuştu:
'Kimden neyin intikamını alıyorsunuz sayın Yavaş'
- “Ankara’yı perişan ettiniz. Ankaralıları canından bezdirdiniz. Ankara dışında her işle ilgilendiniz. Kendi döneminizden önce işe girenlere mobbing, baskı işten çıkarma ve sürgün politikaları uyguladınız. 31 Mart yerel seçimlerinden önce söylediklerinizin hep tersini yaptınız. EYT’yi siz çözecektiniz bu konuda tek bir girişimde bulunmadınız. Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile 25 yıllık sorun kesin bir çözüme kavuşurken siz EYT’den emeklilik hakkı kazanan insanların haklarını neden ödemiyorsunuz? Kimden neyin intikamını alıyorsunuz Sayın Yavaş?”
'Sizden daha az bütçeye sahip belediyeler bile insanların haklarını verdi'
- “Dünya çok ciddi sıkıntılardan geçerken ülkemiz de bu sıkıntılardan nasibini aldı. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her şeye rağmen EYT’yi çözdü, emeklilerin haklarını sonuna kadar verdi. İnsanların 3 aydır maaşları yatıyor. Bayram ikramiyeleri yatıyor. Sizden daha az bütçeye sahip birçok belediye çalışanlarının haklarını kuruşu kuruşuna verdi. Siz 7 bakanlık bütçesinden fazla bütçeye sahip bir şehrin belediye başkanı olarak 4857 sayılı kanunun 32 ve 112. Maddeleri emeklilik tazminatının hak edildiği ay içerisinde ödeneceği yönünde hüküm bulunmasına rağmen bu insanların haklarını ödemek için neyi bekliyorsunuz? İnsanların Mübarek Kurban Bayramı öncesi haklarını ödeyin Sayın Yavaş. Aileleri ile bayramı mutlu geçirmelerini sağlayın. 3 ay geçmiş. İnsanları mağdur etmenin ne siz ne de başkasına bir faydası yok.”