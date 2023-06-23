AK Partili Özcan’dan EYT’linin tazminatını ödemeyen Yavaş’a Çağrı: İşçine eziyet etme bayram öncesinde haklarını ver

“Dünya çok ciddi sıkıntılardan geçerken ülkemiz de bu sıkıntılardan nasibini aldı. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her şeye rağmen EYT’yi çözdü, emeklilerin haklarını sonuna kadar verdi. İnsanların 3 aydır maaşları yatıyor. Bayram ikramiyeleri yatıyor. Sizden daha az bütçeye sahip birçok belediye çalışanlarının haklarını kuruşu kuruşuna verdi. Siz 7 bakanlık bütçesinden fazla bütçeye sahip bir şehrin belediye başkanı olarak 4857 sayılı kanunun 32 ve 112. Maddeleri emeklilik tazminatının hak edildiği ay içerisinde ödeneceği yönünde hüküm bulunmasına rağmen bu insanların haklarını ödemek için neyi bekliyorsunuz? İnsanların Mübarek Kurban Bayramı öncesi haklarını ödeyin Sayın Yavaş. Aileleri ile bayramı mutlu geçirmelerini sağlayın. 3 ay geçmiş. İnsanları mağdur etmenin ne siz ne de başkasına bir faydası yok.”