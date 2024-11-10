AK Partili Özcan'dan Yavaş'ın adaylık bahanesine tepki: Önce şaibeli konserlerin hesabını ver

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankaralıların milyonlarca lirasını konserlere gömen Mansur Yavaş’ın, hakkında çıkan haberleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilişkilendirmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şartları tutan herkesin Cumhurbaşkanı adaylığı hakkı vardır." diyen Özcan, "Sizin de adaylık hakkınız vardır ama bu hakkı kullanırken Ankara’nın hakkını yiyemezsiniz, yediremezsiniz. Milletin milyonlarca lirasını siyasi hesaplarınız uğruna kullanamazsınız, bütçe oluşturamazsınız. Önce konserlere verilen şaibeli paraların hesabını verin." ifadelerini kullandı.
"Önce şaibeli konserlerin hesabını ver"
"Adaylığınız parti içi meselenizdir bizi çok ilgilendirmez"
"Belediyeci, organizatör ve sanatçılar arasında oluşan organize işler açığa çıkınca bir anda konuyu anketlere ve Cumhurbaşkanı adaylığınıza çekmeniz, Başkentin üzerine düşürdüğünüz bu lekeyi gizlemeye, gündemi değiştirmeye yetmeyecektir. Sizin şu anda Cumhurbaşkanı adaylığınız parti içi meselenizdir ve bizi çok ilgilendirmez. Ama belediye bütçesinin boşaltılması milletimizin meselesidir ve hepimizi ilgilendirir.
"Skandal patladığı için sözde anketlere sığındınız"
Sayın Cumhurbaşkanımız siz ve avanenizle ayrı kulvardadır. Parti içi adaylık çekişmelerinizi gerekçe yaparak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde patlayan skandalı örtemezsiniz. Siz anketlerde yüksek çıktığınız iddiasıyla başınıza bu skandal gelmedi, bu skandal patladığı için sözde anketlere sığındınız.
"Konser soygunlarının hesabını soracağız"
Kul hakkı kavramını o kadar çok malzeme etmiştiniz ki, şimdi onu istismar edenlere karşı ilahî adalet tecelli ediyor. Suni gündem oluşturma çabanız hiçbir karşılık bulmayacak, boyalarınızı dökmeye devam edeceğiz."