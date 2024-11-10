AK Partili Özcan'dan Yavaş'ın adaylık bahanesine tepki: Önce şaibeli konserlerin hesabını ver

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslenen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan , “ Sizin şu anda Cumhurbaşkanı adaylığınız parti içi meselenizdir ve bizi çok ilgilendirmez. Ama belediye bütçesinin boşaltılması milletimizin meselesidir ve hepimizi ilgilendirir. ” dedi.

"Önce şaibeli konserlerin hesabını ver"

Özcan, Ankaralıların milyonlarca lirasını şaibeli konserlere gömen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş 'ın hakkındaki iddiaları Cumhurbaşkanlığı ile ilişkilendiren Mansur Yavaş’a, “ Önce şaibeli konserlerin hesabını ver ” çağrısında bulundu.

AK Partili Özcan, Ankara’da bomba gibi patlayan konser skandalı ile ilgili açıklamalarda bulundu. “ Şartları tutan herkesin Cumhurbaşkanı adaylığı hakkı vardır. ” diyen Özcan, “ Sizin de adaylık hakkınız vardır ama bu hakkı kullanırken Ankara’nın hakkını yiyemezsiniz, yediremezsiniz. Milletin milyonlarca lirasını siyasi hesaplarınız uğruna kullanamazsınız, bütçe oluşturamazsınız. Önce konserlere verilen şaibeli paraların hesabını verin. ” açıklamasını yaptı.

"Adaylığınız parti içi meselenizdir bizi çok ilgilendirmez"

Özcan şu açıklamayla Yavaş’a seslendi:

"Belediyeci, organizatör ve sanatçılar arasında oluşan organize işler açığa çıkınca bir anda konuyu anketlere ve Cumhurbaşkanı adaylığınıza çekmeniz, Başkentin üzerine düşürdüğünüz bu lekeyi gizlemeye, gündemi değiştirmeye yetmeyecektir. Sizin şu anda Cumhurbaşkanı adaylığınız parti içi meselenizdir ve bizi çok ilgilendirmez. Ama belediye bütçesinin boşaltılması milletimizin meselesidir ve hepimizi ilgilendirir.

"Skandal patladığı için sözde anketlere sığındınız"

Sayın Cumhurbaşkanımız siz ve avanenizle ayrı kulvardadır. Parti içi adaylık çekişmelerinizi gerekçe yaparak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde patlayan skandalı örtemezsiniz. Siz anketlerde yüksek çıktığınız iddiasıyla başınıza bu skandal gelmedi, bu skandal patladığı için sözde anketlere sığındınız.

"Konser soygunlarının hesabını soracağız"

Daha önceleri siyaset sorulduğunda “ Halk bana Ankara görevi verdi, işimize bakıyoruz ” diyen Sayın Mansur Yavaş’ın bir anda Cumhurbaşkanı adaylığını öne çıkarması düşük profilli bir saptırmadır ve boşa gidecektir. Niyet belli, zamanlama ilginçtir. Ne yaparsanız yapın, konserler yoluyla belediyenin içinin boşaltılmasının hesabını vermekten kaçamayacaksınız. Uydurduğunuz gündemler, bir anlamda suçüstü niteliğinde olan konser soygunlarının hesabını sormamızı engelleyemeyecektir.

Kul hakkı kavramını o kadar çok malzeme etmiştiniz ki, şimdi onu istismar edenlere karşı ilahî adalet tecelli ediyor. Suni gündem oluşturma çabanız hiçbir karşılık bulmayacak, boyalarınızı dökmeye devam edeceğiz."







