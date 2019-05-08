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POLİTİKA

AK Partili Recep Özel'den YSK'nın kararına tepki gösterenlere sert çıkış

AK Partili Özel: Bu panik telaş hakaret niye?

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "YSK'nın verdiği karar seçimlerin kısa bir süre sonra tekrar yenilenmesi. İmamoğlu'nun mazbatasını alıp Sayın Binali Yıldırım'a vermedi. Bu panik, telaş, hakaret niye?" dedi.

Haber Merkezi DHA
Recep Özel
Recep Özel

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK üyelerine küfür ve hakaret ettiğini savundu.

HAYRET VERİCİ

Kılıçdaroğlu'nun, YSK üyelerini isim isim okuyarak hedef gösterdiğini ve bu durumun kimsenin dikkatini çekmediğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"YSK'nın verdiği karar, seçimlerin kısa bir süre sonra tekrar yenilenmesi. İmamoğlu'nun mazbatasını alıp Sayın Binali Yıldırım’a vermedi. Bu panik, telaş, hakaret niye? Milli Görüş hareketinin 3 partisi haksız ve hukuksuz yere kapatıldı. AK Parti hakkında kapatılma davası açıldı, aynı küfür ve hakaretleri duymadık. Karar doğru ya da yanlış olması önemli değil, en önemlisi turnusol kağıdı gibi herkesin karakterini ortaya çıkarttı. Mutlu azmış azınlığın küfür ve hakaretlerini görmezden gelen, sözüm ona muhterem dava adamları zevatın görüşleri hayret verici. Halep oradaysa, arşın burada. 23 Haziran'da tekrar seçim olacak. Bu öfke, bu küfür bu hakaretler neden?"

DHA
Recep Özel'in sosyal medya paylaşımları.
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