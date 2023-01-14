Gündem AK Partili Özhaseki 10dan fazla belediyenin geçmek istediğini belirtti Üç büyükşehirden de var
POLİTİKA

AK Partili Özhaseki 10'dan fazla belediyenin geçmek istediğini belirtti: Üç büyükşehirden de var

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki katıldığı programda AK Parti'ye geçmek isteyen 10 belediye başkanı olduğunu belirtti. Belediye başkanlarıyla görüşme halinde olduklarını ifade eden Özhaseki, "Gerçekten belediyecilik yapmak istiyorsa, kol kola girip bizimle istişare ederek işine bakmak istiyorsa, arka tarafta bir defosu yoksa o arkadaşlara biz kapıyı açıyoruz" dedi

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Özhaseki 10dan fazla belediyenin geçmek istediğini belirtti: Üç büyükşehirden de var
AK Partili Mehmet Özhaseki on belediye başkanının AK Parti'ye geçmek isteğini belirtti

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Tv100'de katıldığı programda AK Parti'ye katılmak isteyen 10 belediye başkanı olduğunu belirtti. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Özhaseki, "İkili diyaloğun sonucuna göre kapıyı açıyoruz" dedi.

'ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEN GEÇMEK İSTEYENLER VAR'

AK Partili Mehmet Özhaseki, "Gerçekten belediyecilik yapmak istiyorsa, kol kola girip bizimle istişare ederek işine bakmak istiyorsa, arka tarafta bir defosu yoksa o arkadaşlara biz kapıyı açıyoruz. Herhangi bir sürece bağlı kılmadan başkanlarla görüşmelere devam ediyoruz. Olgunlaştığında zamana bağlı olmaksızın 'buyur' deyip onu da daireye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Partili Özhaseki 10'dan fazla belediyenin geçmek istediğini belirtti: 3 büyükşehirden de var
OYNAT 00:59
AK Partili Özhaseki 10'dan fazla belediyenin geçmek istediğini belirtti: 3 büyükşehirden de var
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki katıldığı programda AK Parti'ye geçmek isteyen 10 belediye başkanı olduğunu belirtti. Belediye başkanlarıyla görüşme halinde olduklarını ifade eden Özhaseki, 'Gerçekten belediyecilik yapmak istiyorsa, kol kola girip bizimle istişare ederek işine bakmak istiyorsa, arka tarafta bir defosu yoksa o arkadaşlara biz kapıyı açıyoruz' dedi

Kılıçdaroğlu pankartında dikkat çeken çizim: Kime 'kukla demokrat' diyorlar?
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu pankartında dikkat çeken çizim: Kime 'kukla demokrat' diyorlar?

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun yazısını buradan okuyabilirsiniz

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor

Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu.
Erdoğan tercihini yaptı

Erdoğan tercihini yaptı

​AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İşsizlik sorununu çözen ilçe

​600 kişinin istihdam edilecek anonsla işçi aranıyor.

Göz gözü görmüyor: Eksi 20 derecede vatan nöbeti.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: ​Diyarbakır'da başlatıldı.

​MSB Duyurdu: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Sosyal medyadaki müşterilerine satıyorlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.