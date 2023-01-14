AK Partili Özhaseki 10'dan fazla belediyenin geçmek istediğini belirtti: Üç büyükşehirden de var

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Tv100'de katıldığı programda AK Parti'ye katılmak isteyen 10 belediye başkanı olduğunu belirtti. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Özhaseki, "İkili diyaloğun sonucuna göre kapıyı açıyoruz" dedi.

'ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEN GEÇMEK İSTEYENLER VAR'

AK Partili Mehmet Özhaseki, "Gerçekten belediyecilik yapmak istiyorsa, kol kola girip bizimle istişare ederek işine bakmak istiyorsa, arka tarafta bir defosu yoksa o arkadaşlara biz kapıyı açıyoruz. Herhangi bir sürece bağlı kılmadan başkanlarla görüşmelere devam ediyoruz. Olgunlaştığında zamana bağlı olmaksızın 'buyur' deyip onu da daireye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:59 AK Partili Özhaseki 10'dan fazla belediyenin geçmek istediğini belirtti: 3 büyükşehirden de var AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki katıldığı programda AK Parti'ye geçmek isteyen 10 belediye başkanı olduğunu belirtti. Belediye başkanlarıyla görüşme halinde olduklarını ifade eden Özhaseki, 'Gerçekten belediyecilik yapmak istiyorsa, kol kola girip bizimle istişare ederek işine bakmak istiyorsa, arka tarafta bir defosu yoksa o arkadaşlara biz kapıyı açıyoruz' dedi BiP'te paylaş

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