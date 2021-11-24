AK Parti'li Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na: Kandil'e nasıl gideceksin kardeşim sen önce PKK'yı bir kına

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına geçen Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, yakında bir seçim olduğunu söyledi.

Seçimin 2023'te olacağını kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bu seçim, Türkiye'de yapılan seçimlerin adeta anası gibi bir seçim. En önemli seçim. Neden diyecek olursanız, bu seçimi dünya takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor mu? Ediyor. Amerika seçimlerinde Biden derdini anlatacağına Türkiye'yi karalayarak seçim kampanyası yapıyor. Cumhurbaşkanımızın adını vererek yapıyor. 'Türkiye'deki seçimlerde şöyle olmalı, böyle olmalı.' diyerek o kadar içine işlemiş ki Amerika'nın Ortadoğu'daki bütün planlarını ve tuzaklarını bozduğumuz için Türkiye'yi düşünerek adam seçim kampanyası yapıyor."

"ABD GİTTİĞİ HER YERE ŞER, BELA GÖTÜRDÜ"

Amerika'nın müdahil olduğu ve Ortadoğu'daki bütün hedeflere ulaşabilmek için AK Parti'yi iktidardan göndermeyi hedeflendiği bir seçime doğru gittiklerini dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Amerika'nın şimdiye kadar herhangi bir bölgeye gidip de iyilik, hayır, demokrasi, hoşgörü, insanlık götürdüğünü gördünüz mü? Irak'a girdiler, Suriye civarında, DEAŞ'ı bahane ederek geldiler Afganistan'a, Afrika ülkelerine her tarafa girdiler. Hangisine hayır götürdüler şimdiye kadar? Şer, bela, kan ve gözyaşı götürdüler. Şimdi de Türkiye seçimlerini takip ediyorlar. Avrupa'da sicilli Türkiye düşmanı ülkeler görünüşte medeni, dost gibi duruyorlar ama arkadan her numarayı çeviriyorlar. Onlar da bu seçimlere müdahildir. Yer altındaki örgütler PKK gibi lanet bir örgüt 50 yıldır bu milletin başına bela ve kardeş kavgasına sebebiyet verdikleri ortamda yüzlerce binlerce yavrumuzun da katilleri. Bu seçimde bize karşılar diğerleri gibi Avrupa'dakiler gibi. FETÖ gibi din tarafından Amerika tarafından getirilip burada örgütlenmiş ve 15 Temmuz'da gerçek yüzü ortaya çıkan bir örgütle bizim gitmemizi istiyor ve bize karşılar."

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OYNAT 00:57 AK Parti'li Özhaseki: Bizi iktidardan göndermeyi hedefleyen ABD gittiği her yere kan ve gözyaşı götürdü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Amerika'nın müdahil olduğu ve Ortadoğu'daki bütün hedeflere ulaşabilmek için AK Parti'yi iktidardan göndermeyi hedeflendiği bir seçime doğru gittiklerini dile getirdi. Özhaseki, 'Amerika'nın şimdiye kadar herhangi bir bölgeye gidip de iyilik, hayır, demokrasi, hoşgörü, insanlık götürdüğünü gördünüz mü? Şer, bela, kan ve gözyaşı götürdüler' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"ALLAH DEVLET BEY'DEN RAZI OLSUN"

"Bu arada Meclisteki ana muhalefetin başını çektiği bir grup da bizim gitmemizi istiyor" diyen Özhaseki, "Aynı öbürleri gibi. Öyle bir grup ki ortada CHP var zaten kendi içinde 3-5 parçası var. Ama bir tarafına milliyetçi olduğunu söyleyen bir partiyi almışlar." dedi.

"KANDİL'E NASIL GİDECEKSİN KARDEŞİM SEN?"

Muhalefeti bir uzantısının da HDP olduğunu vurgulayan Özhaseki, 84 milyonun bu durumu bildiğini söyledi.

Özhaseki, muhalefetin şehit cenazelerinde "Kandil'i yerle bir edeceğiz." dediğini ifade ederek, şunları kaydetti: