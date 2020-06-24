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Gündem AK Partili Ravza Kavakcı Kan Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1934te verildi fakat başörtülü milletvekilleri 2015ten itibaren hizmete başlayabildi
POLİTİKA

AK Parti'li Ravza Kavakcı Kan: Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1934'te verildi fakat başörtülü milletvekilleri 2015'ten itibaren hizmete başlayabildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, kadınların seçme ve seçilme hakkını 1934'te elde ettiğini, ancak başörtülü milletvekillerinin 23 Haziran 2015 tarihinden itibaren hizmet etmeye başlayabildiğini dile getirdi.

Haber Merkezi AA
Ravza Kavakcı Kan
Ravza Kavakcı Kan

Kadınların seçme ve seçilme hakkı üzerine açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Haziran'ın TBMM için tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Türkiye'de kadınların birçok Avrupa ülkesinden önce 1934'te seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini hatırlatan Ravza Kavakcı Kan, bu durumun tarih açısından çok gurur verici olduğunu dile getirdi.

  • Kavakcı Kan, "Aynı zamanda bu durumun utanç verici bir boyutu da var, çünkü kadınlara karşı ayrımcılığın en çirkin örneklerinin yaşandığı başörtüsü yasağının bir uzantısı TBMM'de on yıllarca yaşandı." diye konuştu.

Başörtülü milletvekillerinin 23 Haziran 2015 tarihinden itibaren and içerek hizmet etmeye başlayabildiğini dile getiren Ravza Kavakcı Kan, "Bu vesileyle kadınların ve gençlerin her daim önlerini açan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 81 sene önce kadınların elde ettiği seçme ve seçilme haklarını ancak 2015'te kullanabilen bir kadın milletvekili olarak bu tarihlerin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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