AK Parti'li Salih Cora: Gençlere yönelik ezberleri bozan politikalar ürettik

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti döneminde yapılan gençlik ve spor yatımlarına dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Cora, AK Parti’nin 20 yıllık döneminde ezberleri bozan çok önemli yaklaşımları ortaya koyduğunu söyledi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLADIK

“Anayasa’nın bize yüklediği en önemli sorumluluklardan biri devletin gençlere karşı görev ve sorumluluklarıdır. Tabii bu görev ve sorumlulukları noktasında hakikaten biz de gençlere yönelik olarak çok ciddi politikalar üretmeye başladık ve AK Parti’nin 20 yıllık döneminde ezberleri bozan çok önemli yaklaşımları ortaya koyduk. Her şeyden evvel Gençlik ve Spor Bakanlığını kurduk yani gençlerin bir Bakanlığı vardır. Sadece bir Gençlik ve Spor Bakanlığı değil; gençleri topluma daha özgüvenli, daha değerli, daha üretken, daha verimli bir birey hâline getirebilmek için de önemli çalışmalar ortaya koyduk. Eğitimde fırsat eşitliğini sağladık.”

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OKULLAŞMA ORANINI ARTIRDIK

“Okullaşma oranlarını arttırdık. Okul öncesi eğitimle beraber daha sağlıklı bir şekilde, daha doğru bir şekilde gençlerimizi yetiştirdik. Her ilde üniversite açtık, gençlerimizin üniversitelere erişimini kolaylaştık. Ders kitaplarını ücretsiz olarak dağıttık, gençlerimize faydalı olduk. Okuma imkânı olmayan, eğitim imkânlarından yararlanamayan, maddi sorunlar yaşayan gençlerimize destek sağladık. Üniversite harçlarını kaldırdık, gençlerin gelenekselleştirilmiş o eylemlerini ortadan kaldırmış olduk. Burs verilen öğrenci sayısını arttırdık. Burs miktarını artırdık. Millî sporculara atanma imkânı tanıdık. Başarılı sporculara burs verdik. Hem spor hem eğitim imkânı sağladık, ya spor ya eğitim çelişkisinden kurtardık.”

HEM EĞİTİM HEM İŞ İMKANI SAĞLADIK

“Aynı şekilde, mesleki eğitim merkezlerini de geçen yıl başlattık, işlerinden dolayı eğitimleri yarım kalan veya eğitim imkânı olmayıp bir işe giren kişilere şimdi hem iş hem eğitim imkânı sağlıyoruz; bir taraftan işini yaparken bir taraftan da eğitimini sürdürebilme imkânları sağladık. Yetenekli çocuklarımızın uluslararası organizasyonlarda başarılı olabilmesi için Türkiye'de ilk kez Türkiye olimpiyat hazırlık merkezlerini kurduk ve burada çok başarılı sonuçlar elde ettik. Gençleri daha profesyonel ortamlarda spor yapma imkânına kavuşturduk. Gençlik merkezleriyle gençlerin sosyal, kültürel etkinliklere, sanatsal etkinliklere katılma imkanını sağladık.”

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TEKNOFEST GENÇLİĞİ POLİTİKAMIZIN ESERİDİR

“Sonuçta, baktığımızda, bir TEKNOFEST gençliği oluştu. Artık kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, savunma sanayimizden tutun da birçok alanda çok yetenekli gençlerimiz ortaya çıkmıştır. TEKNOFEST etkinliklerinde bu gençlerimizin kabiliyetlerini görüyoruz. Deney atölyeleriyle beraber onlara daha farklı imkânlar sağladık, bu da bizim, bir politikanın eseridir. TEKNOFEST gençliği şunu göstermiştir: Aslında muhalefetin buradan ders alması gerekiyor, bizim gençlerimizin yaptıklarını sizlerin hayal bile edemeyeceği sonucu ortaya çıkmıştır. Gerçekten de TEKNOFEST'i Sayın Kılıçdaroğlu da ziyaret etti, hakikaten ağzı açık kaldı, takdir etti, o da ‘Muhteşem.’ dedi. Demek ki bir TEKNOFEST gençliği ortadadır.”