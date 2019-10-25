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POLİTİKA

AK Partili Sırakaya'dan AP'ye tepki: Terör sevici AP önce kendi geçmişine baksın

AP'nin terör örgütlerinin diliyle yaptığı Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan açıklamasına AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, sert bir dille tepki gösterdi. Sırakaya, "AP önce kendi geçmişine ve terör seviciliğine baksın. Genel merkezinde terör seviciliği yapan AP’nin kimin için ve neden çırpındığının farkındayız, ama Türkiye artık eski Türkiye değil" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya,
AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Barış Pınarı Harekatı’nı PKK/YPG diliyle kınayan Avrupa Parlementosu'na tepki gösterdi. Sırakaya, "AP önce kendi geçmişine ve terör seviciliğine baksın‬" dedi.
İşte Sırakaya'nın AP'ye verdiği tepki:

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı PKK/YPG diliyle kınayan Avrupa Parlementosu (AP) önce kendi geçmişine ve terör seviciliğine baksın‬.

  • Her toplantısında dünyaya barış nutukları atan AP’nin Brüksel’deki genel merkezini terör örgütünün propaganda merkezine çevirmesine alıştık artık.
  • 2016 yılında AP genel merkezinde açılan PKK/YPG sergisine ait görüntüler halen hafızalarda tazeliğini koruyor.
  • Genel merkezinde terör seviciliği yapan AP’nin kimin için ve neden çırpındığının farkındayız, ama Türkiye artık eski Türkiye değil.

Suriye’de yaşanan insanlık dramına başından beri sessiz kalan AP’nin, bölgede etkin rol oynamaya başlayan Türkiye’ye yönelik “istikrara ve güvenliğe zarar veriyor” söylemi inandırıcılıktan uzak, kendi gücünü, itibarını kaybetmesinin çığlığından başka bir şey değildir ve bizim için yok hükmündedir.

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