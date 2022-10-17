Gündem AK Partili Sırakayadan CHPye tepki Çözmek istediğimiz sorunlara taş koymak için uğraşıyorlar
İSTANBUL

AK Parti'li Sırakaya'dan CHP'ye tepki: Çözmek istediğimiz sorunlara taş koymak için uğraşıyorlar

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP'ye tepki gösterdi. Sorunların çözümü için uğraştıklarını dile getiren Sırakaya, CHP'nin önlerine taş koyduğunu belirtirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz sorunların çözümü için; CHP çözmek istediğimiz sorunlara taş koymak için uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
AK Partili Sırakayadan CHPye tepki: Çözmek istediğimiz sorunlara taş koymak için uğraşıyorlar
​AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'a tepki gösterdi.

Sırakaya, paylaşımında CHP'nin çözmek istenilen sorunların önüne taş koyduğunu belirterek, Avrupalı Türklerin, Türkiye'de araçlarının 2 yıl kalma süresinin CHP Milletvekili tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri tutanağını da yayımlayan Sırakaya, "Biz sorunların çözümü için; CHP çözmek istediğimiz sorunlara taş koymak için uğraşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Turan'dan CHP'li Erbay'ın Meclis'teki 'çekiçli' şovuna tepki
GÜNDEM
AK Parti'li Turan'dan CHP'li Erbay'ın Meclis'teki 'çekiçli' şovuna tepki

AK Parti'li Tunç'tan CHP'li Akar'a tepki: Milli iradenin tecelligâhına saygısızlık
GÜNDEM
AK Parti'li Tunç'tan CHP'li Akar'a tepki: Milli iradenin tecelligâhına saygısızlık
İngiliz hükümeti çark etti

İngiliz hükümeti çark etti

​Vergi indirimi paketi iptal edildi
Şimdiye kadar hiç görülmedi

Şimdiye kadar hiç görülmedi

​18 trilyon volt gücünde.
Bakan Varankın açıklamaları doğrultusunda TOGGun fiyatı şekillendi

​Kuvvetli ve sağlıklı olmak için tüketiyorlar.

​Amasya'da heyecanlandıran keşif.

Bakan Boz açıkladı: Başörtüsü için anayasa teklifinde önemli gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.