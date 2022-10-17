AK Parti'li Sırakaya'dan CHP'ye tepki: Çözmek istediğimiz sorunlara taş koymak için uğraşıyorlar

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'a tepki gösterdi.

Sırakaya, paylaşımında CHP'nin çözmek istenilen sorunların önüne taş koyduğunu belirterek, Avrupalı Türklerin, Türkiye'de araçlarının 2 yıl kalma süresinin CHP Milletvekili tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri tutanağını da yayımlayan Sırakaya, "Biz sorunların çözümü için; CHP çözmek istediğimiz sorunlara taş koymak için uğraşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Biz sorunların çözümü için;

CHP çözmek istediğimiz sorunlara taş koymak için uğraşıyor



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerimizde CHP istanbul mv @EmecanGulizar Avrupalı Türklerin Türkiye’ye gelirken getirdikleri araçların 2 yıl 🇹🇷’de kalma süresinin uzun olduğunu ifade etti pic.twitter.com/HcZlG034Pt REKLAM October 17, 2022

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