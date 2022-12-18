AK Parti'li Turan İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik verilen kararın ilk olmadığını söyledi: CHP'nin brütüsleri diye ekol oluştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik verilen mahkeme kararını değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kararın ilk defa verilmediğini ve sayısız örneği olduğunu belirtti. Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın sorularını yanıtlayan Turan, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gidişine yönelik, "Kılıçdaroğlu'na 'Almanya'ya git, sorun yok, beraat edecek, miting yapılmayacak' dendiğini duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'CHP'NİN BRÜTÜSLERİ DİYE EKOL OLUŞTU'

'Sayın İmamoğlu Saraçhane'ye davet ediyor, Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor' sorusuna Turan, "Bunlar CHP'nin kendi iç sorunları ama kulislerde yazılıyor, konuşuluyor. CHP'nin brütüsleri dedikleri bir ekol oluştu. Ankara'da Kılıçdaroğlu, İstanbul'da İmamoğlu taraftarları bunlar. Aynı zamanda İYİ Parti'yle paslaşıyorlar ama diğer adaylarla da görüşüyorlar. Böyle bir ekip var. Bu ekibin Kılıçdaroğlu'na 'Almanya'ya git, sorun yok, beraat edecek, miting yapılmayacak' diye açıklama yaptığını duyuyoruz. Ama Kılıçdaroğlu daha Almanya'ya iner inmez miting kararı alındı. Akşener arabaya binerek koşarak geldi. Aynı şekilde İmamoğlu biliyorsunuz toplantıya başkanlık yaptı. Yani aslında resmen bir tiyatro çevirip Kılıçdaroğlu'nu devre dışı bırakmak için yapılan bir adımdı" şeklinde cevap verdi.

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'YARGITAY İÇTİHATLARI VAR'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İmamoğlu'na yönelik verilen karara ilişkin, "Sayın İmamoğlu maalesef ağzının kötüylüğüyle bilinen bir insan. İlk davası değil ki. Cumhurbaşkanlığı tartışmaları var diye gündem oldu. Ama sar o filmi geriye bundan birkaç sene önce Ordu'da hak etmediği bir vip salona girmediğinden dolayı bir valimize ağır küfretmişti, ithamda bulunmuştu. Yine dava açıldı ve ceza aldı. Şimdiki ceza biliyorsunuz bir kişiye karşı yapılmadığından dolayı, birden fazla bir heyete ve kamu mensuplarına yapıldığından dolayı HSK üyelerinin şikayetiyle beraber bir sonuç alınmış oldu. Bir tiyatral çalışmayla Sayın Süleyman Soylu'ya dedim dese de, herkesin bildiği bir gerçek var ki, HSK üyelerine seçimleri yenileme kararından dolayı ağır bir ithamda bulunuyor. Yargı bir matematiktir aynı zamanda. Yargıtay'ın içtihatları var. Sayısız örnekler var. Bu örneklerde Yargıtay İmamoğlu'nun bu ifadesini kullanan eski siyasilere, vatandaşlara bu cezayı vermiş. Yani Yargıtay nezdinde ilk kez verilen bir karar değil. Yargıtay nezdinde, hukuk nezdinde bu ifade hakaret sayılmış. Bu ifade suç diye Yargıtay yirmi yıldan beri karar veriyor. İmamoğlu'na özel bir operasyon, özel bir karar diye bir şey yok" dedi.