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POLİTİKA

AK Partili Ünal: AK Parti Türkiye'nin sigortası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partinin 18. kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'den önce Türkiye'nin demokrasi noktasında ciddi gerilimler yaşandığına vurgu yapan Ünal, "Son dönemlerdeki felaket tellallarına inat biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partinin 18. kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NTV'nin yayınına katılan Ünal, "Türkiye'de 'Genelkurmay'ın ışıkları sönmedi, genç subaylar rahatsız, 367 garabeti gibi dönemleri geride bırakıp bugünlere ulaştık" dedi.

18 yıllık bir partinin 17 yıldır iktidarda olmasının çok önemli olduğuna işaret eden Ünal, şunları söyledi:

"Sürekli olarak felaket tellallığı yapan kesimlere rağmen çok şükür bugünlerdeyiz. Son dönemde bile S-400, Halk Bankası, 23 Haziran seçimleri gibi olayların ardından 'Türkiye bitti, dolar 12 lira olacak' dediler. Onlar bunları yapmaya biz de inanmaya devam edeceğiz ve adımlarımızı atmaya devam edeceğiz."

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