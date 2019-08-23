AK Partili Ünal: AK Parti Türkiye'nin sigortası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partinin 18. kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NTV'nin yayınına katılan Ünal, "Türkiye'de 'Genelkurmay'ın ışıkları sönmedi, genç subaylar rahatsız, 367 garabeti gibi dönemleri geride bırakıp bugünlere ulaştık" dedi.

18 yıllık bir partinin 17 yıldır iktidarda olmasının çok önemli olduğuna işaret eden Ünal, şunları söyledi: