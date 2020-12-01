Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem AK Partili Ünaldan Kılıçdaroğluna tepki Siyasete leke süren bir milli güvenlik sorunusunuz
POLİTİKA

AK Parti'li Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasete leke süren bir milli güvenlik sorunusunuz

AK Parti'li Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasete leke süren bir milli güvenlik sorunusunuz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız'a sarf ettiği sözleriyle bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ediyor. Sizler siyaset yapmıyorsunuz, siyaset milletle yapılır, siz yıkım siyaseti yapıyorsunuz. Kirli iftiralarınızla siyasete leke süren bir milli güvenlik sorunusunuz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mahir Ünal
Mahir Ünal

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız'a sarf ettiği sözleriyle bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf ettiği sözleriyle bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ettiğini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Sizler siyaset yapmıyorsunuz, siyaset milletle yapılır, siz yıkım siyaseti yapıyorsunuz. Kirli iftiralarınızla siyasete leke süren bir milli güvenlik sorunusunuz! AK Parti kurulduğu günden bu yana kendini yenileme kabiliyetiyle geleceğe yürürken, sizler vesayetçi zihniyetin kalıntısı olarak Türkiye'nin önüne set çekmeye devam ediyorsunuz. Biz her zaman bu çirkin zihniyetinizle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Unutmayalım ki demokrasinin sahibi millettir. Son söz her zaman milletimize aittir. Bu alçak iftiraların hesabını milletimize veremeyeceksiniz. Kılıçdaroğlu'nu hadsiz açıklamalarından dolayı kınıyor ve hakaretlerini misli ile iade ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu millet seni asla affetmeyecektir
OYNAT 01:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu millet seni asla affetmeyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '(Kılıçdaroğlu'na) Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir
Abone Ol Google News
Bu seferki bambaşka bir savaştı!

Bu seferki bambaşka bir savaştı!

​32 yıl önceki Karabağ katliamına tanıklık eden Ermeni anlattı.
9 ay daha misafir yok

9 ay daha misafir yok

​Darülaceze sakinleri için pandemi tedbirleri artırıldı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Can yakan tabloda ağır hasta sayısı yine arttı.

TRT Word Forum 2020

TRT Word Forum 2020

​Eren: "Pandemi geleneksel medyaya güveni artırdı"

Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz

Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz

​Azerbaycan'da Laçın'ın işgalden kurtarılması kutlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.