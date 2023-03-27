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AK Partili Uslu: Son 25 günde 1,3 milyon depremzede memleketine döndü

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yaklaşık 3 milyonun üzerinde depremzede bölgeyi terk etti. Ancak şimdi geri dönüşler başladı. Son 25 günde 1,3 milyon depremzede memleketine döndü." dedi.

17:25 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
Atay Uslu

Atay Uslu

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Depremin yaşandığı saatlerde hava koşullarının çok kötü olduğunu dile getiren Uslu, "Hava şartları nedeniyle helikopterler Torosları geçemedi ve 3,5 saatten fazla havada kaldı. Normal şartlarda en fazla 2,5 saat havada kalınabiliyor ancak pilotlarımız hayatlarını riske atarak 3,5 saat havada kaldı" diye konuştu.

Uslu, silahlı kuvvetlerin bölgede olmadığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, TSK'ya bağlı birlikler ile kargo uçağı, gemi ve diğer araçların sahada görevlendirildiğini söyledi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu

Deprem nedeniyle 3 milyonun üzerinde depremzedenin bölgeyi terk ettiğine dikkati çeken Uslu, "Ancak şimdi geri dönüşler başladı. Son 25 günde 1,3 milyon depremzede tekrar memleketine döndü. Çünkü deprem bölgesinde ilk günden itibaren eşi ve benzeri görülmemiş olağanüstü gayretlerle çalışmalar yapılıyor. Geçici ticaret ve barınma merkezleri kuruldu, hayat normalleşmeye doğru hızla ilerliyor. Tarımsal çalışmaların yoğunlaşmasıyla geri dönüşler hızlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Su stratejik bir kaynak"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ise suyun stratejik bir kaynak olduğunu vurgulayarak, dünyanın dörtte üçünün su ile kaplı olmasına rağmen içilebilir su miktarının yüzde 1'den daha az olduğunu belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de son yıllarda kuraklık yaşandığını anımsatan Taşkın, suyun verimli kullanımı için son 20 yılda aralarında baraj ve göletlerin de olduğu 479 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti.

#AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın
#Atay Uslu
#Deprem
#Ak Parti
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