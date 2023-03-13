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AK Partili Yavuz: Hüda Par ile görüşeceğiz Yeniden Refah ile görüşmemiz oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, ''Seçimlere ilişkin, müracatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak'' ifadelerini kullandı.

10:31 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkanı Ali İhsan Yavuz.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkanı Ali İhsan Yavuz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ''Seçimlere ilişkin, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak'' ifadelerini kullandı.


Ayrıntılar geliyor...



#AK Parti
#HÜDA PAR
#Yeniden Refah
1 saat önce
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AK Partili Yavuz: Hüda Par ile görüşeceğiz Yeniden Refah ile görüşmemiz oldu
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