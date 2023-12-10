AK Partili Zafer Sırakaya'dan İnsan Hakları Günü'nde dünyaya 'Gazze' tepkisi: 10 Aralık anlamını yitirdi

#10Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sadece bir gün olmaktan çıkartılıp masumlara, insan haklarının temelini oluşturan “inanç” özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklere sahip çıkılan bir gün olmadıkça dünyada adil ve huzurlu bir düzenden söz etmemiz mümkün olmayacaktır.