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AK Partili Zafer Sırakaya'dan İnsan Hakları Günü'nde dünyaya 'Gazze' tepkisi: 10 Aralık anlamını yitirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliam saldırılarına dikkat çekti. "Tüm dünya için anlamını yitirmiş bir gün" diyen Sırakaya, "Zalimin mazlumu ezmediği, tüm değerlerin samimiyetle kabul edildiği, ötekileştirmenin son bulduğu bir dünya düzeni için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

21:36 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 21:36 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekil Zafer Sırakaya
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekil Zafer Sırakaya

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliam saldırılarına dikkat çekti.

"Tüm dünya için anlamını yitirmiş bir gün" diyen Sırakaya, "Zalimin mazlumu ezmediği, tüm değerlerin samimiyetle kabul edildiği, ötekileştirmenin son bulduğu bir dünya düzeni için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz."
dedi.

Sırakaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"#10Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık dramı vicdanları yaralamaya devam ediyor.
Gazze’de yaşanan soykırım amaçlı İsrail şiddetinin; Sivillere, kadınlara, masumiyet abidesi olan çocuk ve bebeklere yönelik acımasız saldırıların devam ettiği bir ortamda #10Aralık Dünya İnsan Hakları Günü tüm dünya için anlamını yitirmiş bir gündür.
#10Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sadece bir gün olmaktan çıkartılıp masumlara, insan haklarının temelini oluşturan “inanç” özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklere sahip çıkılan bir gün olmadıkça dünyada adil ve huzurlu bir düzenden söz etmemiz mümkün olmayacaktır.
Bizler, medeniyetimizin bizlere mirası olan “hak” “adalet” “eşitlik” değerlerine sonuna kadar sahip çıkarak, zalimin mazlumu ezmediği, tüm değerlerin samimiyetle kabul edildiği, ötekileştirmenin son bulduğu bir dünya düzeni için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz."


#Zafer Sırakaya
#AK Parti
#Gazze
#İsrail
#Filistin
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