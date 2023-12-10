AK Partili Zafer Sırakaya'dan İnsan Hakları Günü'nde dünyaya 'Gazze' tepkisi: 10 Aralık anlamını yitirdi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliam saldırılarına dikkat çekti.
Sırakaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: