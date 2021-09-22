"AK Partililerin köklerini kazıyacağız" diyen CHP'li Celal Emir hakkında suç duyurusu

CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de AK Partilileri tehdit edip hakaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kast ederek "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız" dedi. Konuşmasının devamında da AK Partilileri hedef alarak "Bunların kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" ifadesini kullandı.

GÜNDEM CHP'li Cemal Emir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere tehdit: Bunların kökünü kazıyacağız

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Bu sözlerin ardından AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman ve partililer, Ankara Batı Adliyesi önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Hotaman, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'in partisinin ilçe olağan kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partililere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"ŞİRAZESİ KAYMIŞ SİYASETÇİ"

Hotaman, CHP'li Emir'in bir siyasi parti temsilcisine yakışmayacak nitelikte ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere hakaret ve tehditte bulunduğunu söyleyerek, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına, liderimiz ve Genel Başkanımıza 'ceberut adam' kelimesini kullanacak kadar seviyesiz, kendi siyasi düşüncesine sahip olmayanlar için ise 'kökünü kazıyacağız' gibi yakışıksız kelimeleri kullanacak kadar şirazesi kaymış bir siyasetçinin toplum nazarında kabul göremeyeceğini kendisine bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.

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SAVCILIĞA TESLİM ETTİLER

Hotaman, CHP'li Emir'in açıklamalarını kendisine iade ettiklerini belirterek, "Bununla birlikte, CHP Etimesgut İlçe Başkanının kongrede yaptığı Cumhurbaşkanımız ve teşkilatımıza yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle yargı önünde hesap soruyor, suç duyurusunda bulunarak hukuk önünde hesap sormak üzere harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Hotaman ve partililer, açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesini savcılığa teslim etti.