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AK Parti'nin acı günü: Belediye Başkanı Eren vefat etti

Erzurum’un Hınıs Belediye Başkanı AK Partili Erdoğan Eren 10 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

10:46 . 25/07/2023 Salı
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Erdoğan Eren

Erdoğan Eren

AK Parti'den Erzurum’un Hınıs ilçesinde belediye başkanı seçilen Erdoğan Eren 15 Temmuz etkinliklerinde kürsüde fenalaşmıştı. Kürsüden vatandaşlara seslenen Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda yere yığıldı.

Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Başkan Eren için ilk müdahale buradaki sağlık görevlileri tarafından yapılmıştı.

Hayatını kaybetti

Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 45 yaşındaki Başkan Erdoğan Eren'in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. 10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Erdoğan Eren sabah saatlerinde vefat ettiği bildirildi.


#Erdoğan Eren
#AK Parti
#Hınıs
3 saat önce
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