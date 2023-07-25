AK Parti'nin acı günü: Belediye Başkanı Eren vefat etti

HDP'nin uzantısı Yeşil Sol Parti'den Erzurum Milletvekili olan Meral Danış Beştaş, vekilliğini yaptığı ili tanımadığını bir kez daha ortaya çıkardı. Sosyal medya hesabından Aziziye ilçesi ile ilgili paylaşımda bulunan Beştaş, ilçeyi 'mahalle' olarak ifade etti.