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POLİTİKA

AK Parti'nin acı günü: İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe Hakk'a yürüdü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe vefat etti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Huriye Kabaktepe’nin naaşının, Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Orta Cami’inde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
AK Partinin acı günü: İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepenin annesi Huriye Kabaktepe Hakka yürüdü
Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Annesi Huriye Kabaktepe

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaklıtepe vefat etti. Vefat haberini sosyal medyadan duyuran Bakan Süleyman Soylu "Ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Huriye Kabaktepe’nin naaşının, Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Orta Cami’inde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

MEKANI CENNET OLSUN

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı paylaşımda "AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'nin vefat eden muhterem annesi Huriye hanıma Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin." ifadelerini kullandı.

'MAKAMI ÂLİ OLSUN'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Sayın @osmannnurika’nin kıymetli anneleri Huriye Kabaktepe hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim.

Merhum annemize Allahtan rahmet, tüm aile efradına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Mekanı cennet, makamı ali olsun.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Vefat haberini öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da twitter hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Soylu, “İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi’nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah’tan rahmet; başta Sn. @osmannnurika Beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

DERİN BİR ÜZÜNTÜ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "AK Parti İstanbul İl Başkanımız, kıymetli kardeşim Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe teyzemizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet; Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

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AK Partinin acı günü: İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepenin annesi Huriye Kabaktepe Hakka yürüdü

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