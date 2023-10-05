AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak? Kabaktepe tarih verdi

Kabaktepe, 7 Ekim'de gerçekleştirilecek AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi Sütlüce'deki İl Başkanlığı binasında gazetecilere açıklama yaptı.

Kabaktepe, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" ifadesiyle siyasi hayatına başladığını hatırlattı.

AK Parti'nin milletin teveccühü ve takdiriyle girdiği 7 genel, 4 yerel ve 3 Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 4 referandumdan başarıyla çıktığını ifade eden Kabaktepe, çeyrek yüz yıllık AK Parti iktidarında, Türkiye'nin ekonomi, sanayi, savunma, ulaşım ve eğitimde çok büyük mesafe katettiğini dile getirdi.

Kabaktepe, partisinin bu süre içerisinde mücadele ettiği en temel alanlardan birisinin de vesayet odaklarının sona erdirilmesi olduğuna dikkati çekerek, AK Parti'nin gerek bu 20 yılda gerekse de daha önce yaşanan darbe girişimleri noktasında, amasız ve fakatsız milli iradeye karşı girişilen her türlü eyleme karşı duran siyasi hareketin adı olduğunu anlattı.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısına da değinen Kabaktepe, terör eylemini düzenleyen YPG/PKK'ya terör örgütü diyemeyen siyasi aktörleri esefle ve üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.

'Eser ve hizmet politikamızı bir üst lige çıkarmak için gayret edeceğiz'

AK Parti'nin değişimi, dinamizmi, devinimi ve devrimi, hem kadrolarını yenilerken hem de politikalarını geliştirirken temel ilke olarak kabul ettiğini aktaran Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Bu kongrenin temel mottosu 'Türkiye Yüzyılı'nda hep yeni hep ileri' olarak belirlendi. Türkiye'mizi daha ileriye taşıyacak süreçte hem politikalarımızı yenileyeceğimiz, değiştireceğimiz, dinamik hale getireceğimiz hem de kadrolarımızı yenileyeceğimiz güzel bir kongremizi inşallah tamamlayacağız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak, yenilikçi bakış açımızla daima gelişen Türkiye'nin daha müreffeh ülke haline gelmesi, hem bölge hem dünya barışı hem de daha adil ve barışçıl bir dünyanın tesis edilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. 'Hep yeni, hep ileri' diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmak için gayret edeceğiz."

Kabaktepe, bu hedefler doğrultusunda 81 ilde yerel seçimlere de güçlü bir kadroyla hazırlanacaklarını belirterek, "AK Parti'miz hem şu an elinde bulunan belediyelerin tamamını hem de bundan önceki dönemde kaybettiğimiz ve alamadığımız belediyeleri de ekleyerek 2019'un ötesinde daha büyük bir başarıyla 2024 seçimlerinden de çıkacaktır. Kongremiz bu anlamda da bu sürece büyük bir dinamizm, heyecan, coşku, güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

Kongreyle birlikte milletin huzuruna ilk günkü aşkla çıkacaklarını dile getiren Kabaktepe, "Cumhuriyetimizin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı Ak Parti'mizi, gelecek günlere güvenli adımlarla yürümesini sağlayacak en güzel kongrelerimizden bir tanesi olacağından da şüphemiz yok. 4. Olağanüstü Kongre'miz, 31 Mart'taki başarımızı daha da taçlandıracak enerjiyle güveni, kararlılığı, azmi bize verecek. Hem de Türkiye'mize daha iyi, daha dinamik, daha güzel hizmetlerin yapılmasına vesile olacaktır." şeklinde konuştu.

Kabaktepe, cumartesi günü gerçekleştirecekleri kongreye vatandaşları da davet ettiklerini söyledi.

'Her partinin seçime nasıl gireceği kendi kararı'

Açıklamalarının ardından bir gazetecinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 81 ilde aday çıkaracaklarıyla ilgili açıklamaları sorulan Kabaktepe, her partinin seçime nasıl gireceğinin kendi kararı olduğunu, İstanbul'da rakiplerinin nasıl seçime gireceklerinden ziyade AK Parti olarak bu seçimi kazanmak için ne yapmaları gerektiğine odaklandıklarını kaydetti.





Seçime giren diğer partilerin tutumunun da seçim atmosferini etkileyeceğini belirten Kabaktepe, "Bu düşünceyi ve kanaati, 31 Mart'ta tamamen böyle şekillenip şekillenmeyeceğine dair tartışmalar devam ettiği için net bir durum olarak da göremiyorum işin açıkçası. Ama bizim hazırlıklarımız, çalışmamız, planlarımız, stratejilerimiz şu anki durumdan hareketle ne yapmamız gerektiğini tamamen şekillendirmek ve seçimi kazanacak tüm parametreleri kendi çalışmamıza esas kılarak yürümektir. Tabii şu da aşikar. Türkiye'de mayıs seçim sonuçlarına baktığımızda, sadece İstanbul'da değil, birçok ilde Sayın Akşener'in dediği şekilde partilerin ayrı ayrı seçime girdiklerinde tablonun nasıl olacağı belli" değerlendirmesinde bulundu.





Kabaktepe, "AK Parti'de oluşan bir aday profili var mı?" sorusu üzerine, adaylıkla ilgili çalışmalara kongrenin ardından ekim ortası gibi başlayacaklarını belirtti.





Bir önceki yerel seçimde adayların kasım ayında ilan edildiğini anımsatan Kabaktepe, "Tahmin ediyorum 2024 seçimlerinde de 2019'da olduğu gibi, kasım ayından itibaren AK Parti'miz Türkiye'de adaylarını ilan etmeye başlayacak. İstanbul'a ne zaman sıra gelecek bilmiyorum. Kasımın belki başı, belki aralığın sonu olur. İstanbul adayımızı 2019'da aralık ayının sonunda açıklamıştık." ifadelerini kullandı.











