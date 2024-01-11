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AK Parti'nin seçim beyannamesi için tarih belli oldu

AK Parti, belediye başkan adaylarını tanıttıktan sonra yerel seçim beyannamesini ay sonunda kamuoyuyla paylaşacak.

12:41 - 11/01/2024 Perşembe
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Arşiv
Arşiv

31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik hazırlıklar kapsamında, AK Parti 7 Ocak'ta, 26 ilin belediye başkan adayını açıklamıştı; 11'i büyükşehir düzeyindeydi.


Erdoğan duyuracak


AK Parti'nin toplamda 48 adayının tanıtımı ise 15 Ocak Pazartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştirilecek. Adayların isimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak.


Partinin yerel seçim beyannamesi ise ay sonuna kadar Genel Merkez binasının karşısında inşa edilen konferans salonunda kamuoyuyla paylaşılacak.


Ankara'da geniş katılımlı program


Tüm adaylar belirlendikten sonra, geniş katılımlı bir programın düzenleneceği Ankara Spor Salonu'nda, seçim sürecine dair önemli detaylar ele alınacak.




#AK Parti
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