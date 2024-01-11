AK Parti'nin seçim beyannamesi için tarih belli oldu

AK Parti’nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara ve İstanbul'da bu seçimi alacaklarını söyledi. İmamoğlu ve Yavaş’ın oylarının her ölçümde biraz daha düştüğüne dikkat çeken Yavuz, "Zaman AK Parti’nin lehine işliyor" dedi.