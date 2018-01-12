AK Parti'nin seçim ittifakı üyeleri belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'nin MHP ile yapacağı ittifak görüşmelerini TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile kendisinin yürüteceğini bildirdi.

Ünal, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada AK Parti ile MHP arasında ittifak görüşmelerini yürütecek komisyon üyelerinin belirlendiğini söyledi.

Mahir Ünal, "Komisyon TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan oluşuyor." dedi.

MHP adına görüşmeleri yürütecek ekibin ise MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'dan oluştuğu belirtilmişti.

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Bahçeli, ittifak önermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini belirtmiş ve "cumhur ittifakı" önermişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında bu çağrıya yanıt vermiş ve bu ittifakın "milli ve yerli bir ittifak" olacağını kaydetmişti. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmiş ve ittifak üzerine bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, iki partinin temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun ittifak konusunda çalışması kararı alınmıştı.

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