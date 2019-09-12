Gündem AK Partinin teklifiyle İstanbuldaki öğrencilere bir müjde daha
POLİTİKA

AK Parti’nin teklifiyle İstanbul’daki öğrencilere bir müjde daha

Aylık öğrenci abonman ücretini 40 TL’ye indiren tasarının sahibi İBB Meclisi AK Parti grubundan, gençlere bir müjde daha geldi. Yine AK Parti grubunun teklifiyle, liseden mezun olan ancak üniversiteye yerleşemeyen gençler ‘öğrenci indirimi’nden yararlanabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akbil
Akbil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde AK Parti grubu, öğrenci akbilinin kapsamıyla ilgili tasarıyı Meclis gündemine sundu. Tasarıya göre, liseden mezun olan ancak herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen gençler ‘öğrenci’ statüsünde kabul edilerek aylık 40 TL karşılığında abonman tarifesinden yararlanabiliyor. İBB Meclisi’nde görüşülen söz konusu teklif, kabul edilerek yürürlüğe girdi.

  • Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, şu ifadeleri kullandı:
  • “İBBMeclisi İBB AK Parti Grubu olarak, öğrencilerimize sağladığımız aylık abonman indirimini şimdi de liseden mezun olduktan sonra üniversiteye giremeyen öğrenci kardeşlerimiz için de uyguluyoruz. İBB AK Parti Grubu olarak verdiğimiz teklif meclisimizden geçti. Hayırlı olsun.”
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