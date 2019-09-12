AK Parti’nin teklifiyle İstanbul’daki öğrencilere bir müjde daha Aylık öğrenci abonman ücretini 40 TL’ye indiren tasarının sahibi İBB Meclisi AK Parti grubundan, gençlere bir müjde daha geldi. Yine AK Parti grubunun teklifiyle, liseden mezun olan ancak üniversiteye yerleşemeyen gençler ‘öğrenci indirimi’nden yararlanabilecek.

Haber Merkezi 12 Eylül 2019, 13:49 Son Güncelleme: 12 Eylül 2019, 13:55 Yeni Şafak