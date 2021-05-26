AK Parti'nin yeni anayasa çerçevesi yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek, AK Parti'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının yer alacağı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak ismi değiştirilen Yassıada'daki ilk etkinlik olacak.

27 Mayıs 1960 darbesinin 61'inci yılında darbe sonrası yargılamalara ev sahipliği yapan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yapılacak 146'ncı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir açıklamalarda bulundu.

"YASSIADA EN ÖNEMLİ SEMBOL"

Kandemir, 27 Mayıs'ta Yassıada'da olmanın, oradan seslenmenin siyasi anlamı olduğunu belirterek, "27 Mayıs, darbe geleneğinin Türkiye'de oluştuğu ilk defa milletin oylarıyla seçilmiş iktidarın darbe yoluyla iktidardan uzaklaştırıldığı bir gün. Millet için yaslı, adıyla Yassıada ise bunun en önemli sembollerinden biri. Orada, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimler söz ve kurgu bir mahkemeyle yargılandılar ve Türkiye’de asla unutamayacağımız, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen kararların alındığı bir ada orası" diye konuştu.

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YENİ ANAYASAYA İLİŞKİN KODLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlara ilişkin ise Kandemir, şöyle konuştu: "Cumhur İttifakı'nın millete söylediği bir şey var; 'Bu darbe anayasasından kurtulmak ve yeni bir anayasa ile toplumun huzuruna çıkmalıyız' diyoruz. 27 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mızın konuşmalarının arasında yeni anayasamızın, yeni anayasa ile ilgili yaklaşımımızın kodlarını görmüş olacağız.

Bir kere daha oradan biz milletimize darbeyi unutmadığımızı, acıları unutmadığımızı, bununla yüzleştiğimizi buradan güçlenerek çıktığımızı ve çıkacağımızı bunun zirvesinin de yeni anayasa olduğunu haykıracağız. Yeni anayasayla ilgili bir çerçeveyi Cumhurbaşkanı'mızın konuşmasının satır aralarında göreceğiz.

"MHP'NİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLDİ"

Erkan Kandemir, MHP'nin anayasa teklifinin AK Parti'de yetkili organlarda değerlendirildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile anayasayı görüştüğünü belirterek, "Değerlendirmeler sonunda AK Parti de taslağını toplumla paylaşacak. Yani bu bir taslak bir öneri ve milletimizden gelen geri dönüşlerle sivil toplum kuruluşlarından gelen geri dönüşlerle MHP’nin yapacağı katkılarla diğer siyasi partilerin yapacağı katkılarla 2023'te yeni yepyeni sivil bir anayasayla milletimizin huzuruna gitmek istiyoruz. Bunun kodlarını yarın yapacağımız toplantıda Cumhurbaşkanı'mızdan duymuş olacağız" diye konuştu.

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GÜNDEM AK Parti 27 Mayıs’ı yerinde anacak: Erdoğan Demokrasi Adası'nda olacak