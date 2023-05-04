AK Parti’nin ’Yüzyılın Mitingi'ne İBB kısıtlaması: Kabaktepe'den sert tepki

Osman Nuri Kabaktepe
“Büyük bir nezaketsizlik, bilerek yapıldıysa büyük bir saygısızlıktır”
Atatürk Havalimanı’nda milyon katılım olacağı bir miting yapmak AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Miting için ilk akla gelen yer Yenikapı Etkinlik alanı oldu. Yenikapı’da maalesef bugüne kadar hiçbir seçim sürecinde yaşanmamış farklı bir olay ile karşılaştık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cuma günü akşama kadar arada etkinlik koymuş. Biz de Pazar günü kullanmak istiyoruz bizim açımızdan bir kısıtlama oluyor. İstanbul’da milyonluk bir mitingin hazırlığının 1 hafta gerektiğini herkes bilir, bunu İBB başkanının kendisi de bilir. Türkiye’yi il il geziyor herhalde 10 dakika önce hazırlıkları yapılmıyor. AK Parti mitingi burada yapıyor bizde hazırlık sürecini kısıtlayalım diye mi özellikle etkinliklerinizi o alana aldınız? Başka hiçbir yer bulamadınız da mı buraya aldınız? Bir açıklama yapılması gerekiyor bence. Bahsi geçen program geçen yıl Topkapı’da yapılmış. Kesinlikle bizi sabote etmek için yapılmıştır demiyorum ancak iyi niyetimi de muhafaza edemediğimi belirtmek isterim. Bizim için büyük bir nezaketsizlik, bilerek yapıldıysa büyük bir saygısızlıktır” diye konuştu.
Basın toplantısına, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
Haydi pazar günü havalimanına
AK Parti öncülüğünde Cumhur İttifakı’nın Türkiye’ye ve dünyaya dev mesajların verileceği tarihi İstanbul mitingi 7 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi miting alanına nasıl gidilir?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;
72T Yeşilköy - Taksim
94Y Yeşilpınar - Bakırköy
98H Metrokent - Bakırköy
98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;
Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı
A-04 ve A-31 Minibüsleri