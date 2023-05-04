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AK Parti’nin ’Yüzyılın Mitingi'ne İBB kısıtlaması: Kabaktepe'den sert tepki

Yenikapı Etkinlik alanında İBB etkinlikleri nedeniyle ’’Yüzyılın Mitingi" Atatürk Havalimanı’nda yaptıklarını ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “AK Parti mitingi burada yapıyor bizde hazırlık sürecini kısıtlayalım diye mi özellikle etkinliklerinizi o alana aldınız? Başka hiçbir yer bulamadınız da mı buraya aldınız?” dedi.

15:31 . 4/05/2023 Perşembe
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Osman Nuri Kabaktepe

Osman Nuri Kabaktepe

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
’ın katılımıyla 7 Mayıs Pazar günü İstanbul’da düzenlenecek ’’Yüzyılın Mitingi" tanıtımı için; AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Atatürk Havalimanı etkinlik alanında basın toplantısı düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, . Etkinlikte en dikkat çeken detay ise Kabaktepe’nin Yenikapı Etkinlik alanı ile ilgili yaptığı açıklamalar oldu. Açıklamada İBB’nin Cuma gününe kadar alanda etkinlik düzenlediğini bu nedenle ’’Yüzyılın Mitingi”ni hazırlanmasının kısıtlanmış olduğunu dile getirdi.

“Büyük bir nezaketsizlik, bilerek yapıldıysa büyük bir saygısızlıktır”

Atatürk Havalimanı’nda milyon katılım olacağı bir miting yapmak AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Miting için ilk akla gelen yer Yenikapı Etkinlik alanı oldu. Yenikapı’da maalesef bugüne kadar hiçbir seçim sürecinde yaşanmamış farklı bir olay ile karşılaştık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cuma günü akşama kadar arada etkinlik koymuş. Biz de Pazar günü kullanmak istiyoruz bizim açımızdan bir kısıtlama oluyor. İstanbul’da milyonluk bir mitingin hazırlığının 1 hafta gerektiğini herkes bilir, bunu İBB başkanının kendisi de bilir. Türkiye’yi il il geziyor herhalde 10 dakika önce hazırlıkları yapılmıyor. AK Parti mitingi burada yapıyor bizde hazırlık sürecini kısıtlayalım diye mi özellikle etkinliklerinizi o alana aldınız? Başka hiçbir yer bulamadınız da mı buraya aldınız? Bir açıklama yapılması gerekiyor bence. Bahsi geçen program geçen yıl Topkapı’da yapılmış. Kesinlikle bizi sabote etmek için yapılmıştır demiyorum ancak iyi niyetimi de muhafaza edemediğimi belirtmek isterim. Bizim için büyük bir nezaketsizlik, bilerek yapıldıysa büyük bir saygısızlıktır” diye konuştu.

Basın toplantısına, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Haydi pazar günü havalimanına

AK Parti öncülüğünde Cumhur İttifakı’nın Türkiye’ye ve dünyaya dev mesajların verileceği tarihi İstanbul mitingi 7 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi miting alanına nasıl gidilir?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;

72T Yeşilköy - Taksim

94Y Yeşilpınar - Bakırköy

98H Metrokent - Bakırköy

98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;

Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı

A-04 ve A-31 Minibüsleri


AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe tvnet'te İBB'nin sinsi 'miting' planını anlattı: İstanbul'da miting yapmamızı engelleme peşindeler
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe tvnet'te İBB'nin sinsi 'miting' planını anlattı: İstanbul'da miting yapmamızı engelleme peşindeler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tvnet canlı yayınında, AK Parti'nin 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'na yapacağı mitingin, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi. "Miting işlerimizi zora sokacak işler yapılıyor" diyen Kabaktepe, 1 milyon İstanbullunun katılmasının planladığı miting öncesinde İBB'nin konserler düzenleyeceğini ifade etti. "İBB böyle bir ayıp işlemiştir özür dilemesi lazım" diyen AK Parti İstanbul İl Başkanı, "CHP zihniyeti eline yetki geçtiğinde özgürlükleri nasıl daraltacağını göstermiştir" diye konuştu.

#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#yüzyılın mitingi
#yeni kapı
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