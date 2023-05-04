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AK Parti'ye hakaret etmişti: Nasuh Mahruki'ye tazminat cezası

AK Parti'ye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

16:52 . 4/05/2023 Perşembe
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Nasuh Mahruki

Nasuh Mahruki

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'nin AK Parti'ye hakareti davalık olmuştu.

AK Parti'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın açtığı dava dilekçesinde, Mahruki'nin Twitter hesabından 'partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu' belirtilerek, 50 bin lira manevi tazminat talep edildi.

AK Parti'ye 10 TL tazminat ödeyecek

Ankara 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında AK Parti avukatı Muammer Cemaloğlu hazır bulunurken, sanık Mahruki ve avukatı katılmadı.

Mahkeme hakiminin, Cemaloğlu'na söz vermesi üzerine avukat, önceki beyanlarını tekrar etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip Mahruki'nin AK Parti'ye 10 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.



#Nasuh Mahruki
#Tazminat
#AK Parti
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