AK Parti'ye hakaret etmişti: Nasuh Mahruki'ye tazminat cezası

Balıkesir’in Erdek ilçesinde dolaşan AK Parti seçim aracı, müzik yayını yaptığı gerekçesi ile 2 kişinin saldırısına uğradı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların aracın içinde bulunan kadın kolları üyelerini tehdit ettiği iddia edilirken, araç sürücüsü ise darp edildi. Olayı haber alan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, il merkezine 140 kilometre uzaklığındaki Erdek ilçesine giderek geceyi ilçede geçirdi. Başkan Başaran, "Çok rahat bir şekilde fikrimizi, hür irademiz ile açıklama imkanı Erdek’te ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Basit bir saldırı olarak geçiştirmek çok çok yanlış olacaktır" dedi.