Tera 'yabancı' olarak da manipülasyon yaptı

Yurt dışı merkezli aracı kuruluşlarda hesap açarak Borsa İstanbul’da işlem yapan ve “Bıyıklı Yabancılar” olarak anılan Türk manipülatörlerin izi Tera’ya çıktı. MASAK’ın hazırladığı rapora göre Londra’da bir tabela şirketi kurup İstanbul’dan yöneten Tera’cılar, manipülasyondan kazandığı parayı da yurt dışına çıkardı.