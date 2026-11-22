AKADEMİK İTTİFAK
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, akademisyenlerin hakikatin savunulmasında daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyleyerek Türkiye’deki 208 üniversitede Kudüs bilincinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise Filistin meselesinde akademik dünyanın önünde üç temel sorumluluk bulunduğunu söyledi.
Bunları doğru bilgi üretimi, Filistin meselesinin akademik araştırmalara daha fazla konu edilmesi ve Gazze’deki eğitim hayatının desteklenmesi olarak sıraladı. Ürdünlü askeri analist ve emekli Tümgeneral Fayez el-Düveyri de “Bağımlılıktan bağımsızlığa, tüketimden üretime geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.
İki gün süren forum kapsamında Filistin’e destek amacıyla Uluslararası Akademik İttifak’ın kurulması ve üniversiteler arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.
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