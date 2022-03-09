Akar ve Şoygu'dan telefon diplomasisi: Ticari gemiler için görüştüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü. Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde, mevcut durum nedeniyle Rus limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye’ye emniyetle gelmesi için destek beklentisini dile getirdi.

Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından “Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışın tesisine, istikrarın sağlanmasına ve insani durumun iyileşmesine önemli katkı sağlayacağı ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği” ifade edildi.

Sergey Şoygu

TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK

Daha fazla can kaybı yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel Ukrayna genelinde bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu belirten Akar, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılması çabalarının memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Akar, mevcut durum nedeniyle Rus limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye’ye emniyetle gelmesi için destek beklentisini dile getirdi.

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Bununla birlikte Akar tarafından ayrıca Türkiye’nin bölgede barış ve insani yardım için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha vurgulandı.