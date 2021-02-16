Gündem Akar ve Soylu Meclise anlatacak
ANKARA

​Akar ve Soylu Meclis’e anlatacak

Akar ve Soylu Meclis’e anlatacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’te bugün hem Gara harekatı hem de PKK’nın 13 Türk vatandaşını infazıyla ilgili bilgi verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik operasyonu ve PKK’nın elindeki 13 Türk vatandaşının şehit olmasıyla ilgili TBMM’yi bilgilendirecek. Bu kapsamda Akar ve Soylu’nun bugün Meclis Genel Kurulu’nda operasyonla ilgili bilgi vermesi planlanıyor.

İçişleri Bakanı Soylu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gara operasyonunun detaylarını anlattı: Kardeşlerimizi kurtarmak için çok uğraştık
OYNAT 03:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gara operasyonunun detaylarını anlattı: Kardeşlerimizi kurtarmak için çok uğraştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi, Aksaray, Eskişehir ve Konya İl Kongrelerine canlı bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal-2 Harekatında şehit olan 3 askerimiz ile teröristlerce alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz, bir kısmı 5 ay, bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi bu terörist alçakların elinden kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. Artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Adım atıldı ve 42 tane terörist bu esnada gebertildi. Bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki şimdi mecliste bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek bunun bütün detaylarını mecliste de gündeme getirecekler' ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’deki konuşmasında, AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı ile konuyu TBMM gündemine getirmek için konuştuklarını belirterek, “Meclis’te biz bununla ilgili bir soruşturma genelgesi vererek bunun bütün detaylarını Meclis’te gündeme getireceğiz. Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız
OYNAT 01:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi, Aksaray, Eskişehir ve Konya İl Kongrelerine canlı bağlandı. Terör örgütü PKK'ya destek veren ABD'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın yanında değildiniz, hani siz YPG'nin yanında değildiniz, hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız' şeklinde konuştu.
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