​Akar ve Soylu Meclis’e anlatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gara operasyonunun detaylarını anlattı: Kardeşlerimizi kurtarmak için çok uğraştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi, Aksaray, Eskişehir ve Konya İl Kongrelerine canlı bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal-2 Harekatında şehit olan 3 askerimiz ile teröristlerce alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz, bir kısmı 5 ay, bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi bu terörist alçakların elinden kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. Artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Adım atıldı ve 42 tane terörist bu esnada gebertildi. Bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki şimdi mecliste bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek bunun bütün detaylarını mecliste de gündeme getirecekler' ifadelerini kullandı.