​Akar ve Soylu Meclis’e anlatacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik operasyonu ve PKK’nın elindeki 13 Türk vatandaşının şehit olmasıyla ilgili TBMM’yi bilgilendirecek. Bu kapsamda Akar ve Soylu’nun bugün Meclis Genel Kurulu’nda operasyonla ilgili bilgi vermesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’deki konuşmasında, AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı ile konuyu TBMM gündemine getirmek için konuştuklarını belirterek, “Meclis’te biz bununla ilgili bir soruşturma genelgesi vererek bunun bütün detaylarını Meclis’te gündeme getireceğiz. Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol” dedi.