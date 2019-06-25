Akar’dan liderlere yaptırım ziyareti

ABD ile S-400 gerilimi devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün siyasi parti liderlerini son gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği G-20 zirvesi öncesi yaptığı ziyaretler kapsamında Akar, sırasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Bakan Akar’ın bilgilendirme turunda son durağı CHP Genel Merkezi oldu.

A, B, C VE D PLANLARI

Edinilen bilgilere göre görüşmelerin ana gündem maddesini ABD'nin yaptırım tehditleri oluşturdu. Akar, ABD'nin yaptırımlarına karşı Türkiye'nin atacağı yeni adımlar konusunda liderleri bilgilendirdi, görüş alışverişinde bulundu. ABD'nin bu adımlarının uluslararası hukuk ve müttefiklik kurallarına aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Akar, Ankara'nın ABD'nin tüm bu tehditlerine karşı milli imkanlarıyla tedbir alma çabalarını sürdürdüğünü anlattı. Hulusi Akar, F-35 uçaklarının gelmemesi halinde bunun Türkiye'nin harbe hazırlık durumunu etkileyip etkilemeyeceği konularındaki liderlerin endişelerini de yanıtladı. ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması durumunda Türkiye'nin A, B, C ve D planlarının olduğu belirtildi.

S-400'Ü ANLATTI

Görüşmenin bir diğer maddesi ise temmuz ayında Türkiye'ye gelmesi planlanan S-400 hava savunma sistemi oldu. Akar, Rusya ile yapılan görüşmelerde gelinen son aşamayı liderlere aktardı. Temmuz ayının ortasında S-400'ün ilk ekipmanlarının kurulacağını bildirdi. Akar, Türkiye'nin S-400 sistemlerine olan ihtiyacının bölgesel gelişmeler nezdinde acil ihtiyaç niteliğinde olduğu, uzun menzilli hava savunma sistem ihtiyacının dost ve müttefik batılı ülkeler tarafından karşılanamaması sonucu en iyi teklif olarak Rusya ile anlaşma yapıldığı ve buradan geri dönüş olmadığı, milli menfaatler öncelenmek suretiyle bu adımların atıldığını vurguladı.

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FIRAT'IN DOĞUSU, DOĞU AKDENİZ

Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenliğine ilişkin diğer konular da gündeme geldi. Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Türkiye'nin yürüttüğü araştırma ve sondaj faaliyetlerinin güvenliği, GKRY'nin tehditleri, KKTC'nin kapalı Maraş bölgesini halka açması kararı değerlendirildi. Terörle mücadele kapsamında Akar, Irak'ın kuzeyinde yaklaşık bir aydır devam eden Pençe Harekatı hakkında da bilgi verdi. Fırat'ın doğusuna harekat hazırlıklarını da aktaran Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusundan PYD'nin çıkarılması konusunda ABD ile görüşmelerde gelinen son aşamayı da aktardı. Görüşmelerde, bugün TBMM'de yapılacak oylamanın ardından yürürlüğe girmesi beklenen yeni askerlik sistemi konusunda da Akar'ın liderlerden destek beklediğini ilettiği kaydedildi.